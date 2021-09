Hockenheim Q1: Vorläufig IDM-Startplatz 1 für Alt 25.09.2021 - 10:49 Von Esther Babel

© Wiessmann Florian Alt

Schon am Freitag hatten sich die Konkurrenten der IDM Superbike an Florian Alt vom Team Wilbers BMW die Zähne ausgebissen. Ebenso erging es den Kollegen am Samstag im Q1. Alt von der ersten bis zur letzten Minuten P1.