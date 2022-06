IDM News: Reitberger, Mikhalchik und Max Neukirchner

Die IDM hat am kommenden Wochenende Pause. Die volle Konzentration der Fans ist auf den deutschen Grand Prix auf dem Sachsenring gerichtet. Doch auch auf den Nebenschauplätzen ist einiges geboten.

Die IDM ist erst wieder übernächstes Wochenende im tschechischen Most dran. Dort, wo auch die Superbike-WM im Juli Station macht. Tickets gibt es für beide Events ab sofort und mit ein wenig Glück sogar für lau.

Werbung am Sachsenring

Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft wird am kommenden Wochenende im Rahmen des Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring einen Stand hinter der Honda-Tribüne T8 haben. Dort haben die Besucher der Veranstaltung die Möglichkeit, sich ihr Ticket für den dritten Lauf der IDM für das darauffolgende Wochenende in Most, Tschechien zu sichern. Tickets gibt es zum Sonderpreis von 25 Euro für das gesamte IDM-Wochenende. Ein besonderes 'Schmankerl' wartet auf die Vor-Ort-Käufer. Unter ihnen wird ein Meet & Greet mit dem Meisterschafts-Führenden der IDM-Superbike Klasse, Markus Reiterberger, verlost. «Einfach am Stand registrieren und mit ein bisschen Glück triffst Du den dreifachen Deutschen Meister in Most», so der Promoter. Natürlich gibt es die Tickets auch vor Ort zur Veranstaltung an den Kassen des Autodrom Most und im Netz.

Nachhilfe von Neukirchner

Mit seinem Unternehmen Top-Superbike bietet Max Neukirchner verschiedene Trainingsmöglichkeiten an. Nächster Termin: 23./24.6.2022 Oschersleben. «Du bist Fahrer eines Supersportlers, Naked Bike, Tourer oder Allrounder und fährst auf der Straße gern Motorrad», heißt es beim Anbieter. «Für dich ist das Motorradfahren Freiheit, das Abschalten vom täglichen Wahnsinn und du bist begeistert von Motorrädern. Mit unserem Programm Free Practice wirst du das Motorradfahren für dich neu erleben. Du wirst den großen Gewinn an Sicherheit und Leichtigkeit für das Fahren des Motorrades hautnah spüren und Mensch und Maschine bewegen sich im Einklang auf der Straße. Der Wechsel zwischen Theorie, Praxis und dem instruktionsgeführten Fahren auf der Rennstrecke wird deine perfekte Entwicklung beschleunigen.» Mehr Infos gibt es direkt beim Veranstalter.

IDM-Champion bei der WM

Beim Rennen der Superbike-Weltmeisterschaft in Misano durfte erneut der IDM Superbikemeister Ilya Mikhalchik ran. Er sprang wie schon zu Beginn der Saison bei BMW für den verletzten Michael van der Mark ein. In Misano erreichte Mikhalchik in der Superpole Startplatz 23 und in den Rennen die Positionen 18, 15 und 15. «Es war ein ziemlich schwieriges Wochenende für mich», gab der 25-Jährige aus Kiew zu. «Wir haben versucht herauszufinden, was wir tun müssen, um das Motorrad zu verbessern und haben daran gearbeitet. Natürlich bin ich mit meinen Positionen nicht zufrieden, denn im Vergleich zu Aragón liege ich jetzt sieben Plätze weiter hinten. Wenn wir aber unsere Fortschritte zwischen dem ersten Training bis zum zweiten Rennen gemacht haben, war jede Ausfahrt, jede Runde eine Verbesserung für das Bike und für mich selbst.»

Was man Mikhalchik zu Gute halten muss: In der Endurance-WM und in der ESBK fährt er nicht nur eine M1000RR in einer anderen Konfiguration, sondern außerdem mit Dunlop-Reifen. «Nach rund 1000 Runden auf Dunlop-Reifen und dem Endurance-Bike brauchte Ilya einfach eine Weile, um sich anzupassen», zeigte Motorsport-Direktor Marc Bongers Verständnis. «Was er dann im zweiten Hauptrennen zeigte, war sehr erfreulich.»

WM-Ticket zu gewinnen

Fans der Superbike-WM sollten dieses Gewinnspiel von Pirelli für das Meeting in Most nicht verpassen. Der Hauptpreis beinhaltet neben Tickets und Übernachtung auch ein Renntraining und Reifen für das eigene Motorrad. Nachdem Deutschland im Kalender der Superbike-WM 2022 erneut fehlt, werden die Fans wegen der unmittelbaren Nähe zur deutschen Grenze ins tschechische Most ausweichen. In diesem Jahr findet das Meeting am 29. bis 31. Juli statt. Ein Leckerbissen für das sechste Rennwochenende der seriennahen Weltmeisterschaft bietet Pirelli. Der Einheitsreifenlieferant stellte ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen auf die Beine. So werden 3x zwei Tickets inkl. Fahrerlagerzugang und Meet & Greet mit einem Superbike-Piloten verlost. Der Gewinner des Hauptpreises erhält zusätzlich die Übernachtung sowie ein zweitägiges Renntraining inkl. einem passenden Satz Reifen. Der zweite Preis beinhaltet die Übernachtung. Die Teilnahme ist einfach: Interessierte müssen sich im Zeitraum vom 15. Juni bis 05. Juli 2022 auf der Event-Website registrieren, ihr aktuelles Motorradmodell nennen und kurz erklären, wieso sie perfekt als Superbike-VIP geeignet wären. Im Anschluss entscheidet das Los.

Einmal Spa für alle

«Speed-Heads aufgepasst», heißt es bei Yamaha. «Ab sofort kann sich jeder begeisterte Motorradsportler für unser exklusives Track Days-Event in Spa Francorchamps anmelden – auch, wenn er selbst keine Yamaha fährt. Ganz gleich, ob du Track-Profi oder Rennstrecken-Neuling bist – bei diesem zweitägigen Top-Event kannst Du das Potenzial deiner Maschine auf einer der aufregendsten Rennstrecken dieser Welt ausloten. Erlebe die legendäre Eau Rouge aus der Fahrerperspektive. Feile mit erfahrenen Instruktoren an deinen Racing-Skills. Und freu dich auf kostenlose Test-Rides mit unseren R-Modellen. Mehr Adrenalin geht nicht!» Plätze für den Ausflug Ende Juni solange der Vorrat reicht bei direkt Yamaha.