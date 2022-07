Mackels Fuß hält – dafür schwächelt der Grip

Beim IDM Superbike-Lauf am Schleizer Dreieck übernahm Bastien Mackels vom Team Kawasaki Weber Motos wieder seine ZX-10R, mit der zuvor Leon Haslam unterwegs gewesen war. Hitze-Probleme.

Bastien Mackels hatte nach seinem Abflug mit anschließendem Fußbruch in der Motorsport Arena Oschersleben auf das letzte IDM Rennen in Most verzichten müssen. Dort wurde er erfolgreich von Superbike-WM-Pilot Leon Haslam vertreten. Mit dem Most Set-up ging es dann für Mackels am Freitag zurück in den IDM-Modus. Bei angenehmen Temperaturen glänzte Mackels im Qualifying mit mehreren flotten Runden und sicherte sich den sechsten Platz. «Zu 100 Prozent bin ich noch nicht wieder fit», verriet er vor dem ersten Rennen. «Seit Oschersleben bin ich auch nicht mehr gefahren. Aber ich habe echt alles gegeben, weil ich hier in Schleiz unbedingt dabei sein wollte. Ich fahre sehr gerne hier.»

Die 18 Runden wurden für den Rekonvaleszenten wie auch für seine Kollege gehörig lang, doch er biss sich tapfer durch und belohnte sich für seine Mühen mit dem achten Platz. Im zweiten Rennen konnte er sich gegen die von hinten drängelnde Konkurrenz behaupten, schnappte sich in der letzten Runde noch Daniel Kartheininger und sah als Siebter die schwarz-weiß karierte Flagge. Die inzwischen auf 30 Grad gestiegene Luft- und entsprechend heißen Asphalttemperaturen hatten in Sachen Grip allerdings ihren Tribut gefordert.

«Ich habe mit dem Set-up begonnen, mit dem Leon Haslam in Most gefahren ist», beschreibt er die Zusammenarbeit mit seinem Techniker Kurt Stückle. «Wir haben dann auch den nächsten Schritt gemacht. Als es am Samstag kühler war, kam ich im Qualifying besser mit dem Setting klar. Ich habe sieben 1:25er-Runden geschafft. Bei den hohen Temperaturen am Rennsonntag bekam ich allerdings zunehmend Probleme. Je heißer es wurde, desto gravierender wurde es.» Ansonsten hat Mackels die Herausforderungen auf dem physisch anstrengenden Schleizer Dreieck gut weggesteckt. Auch der lädierte Fuß machte bis über die Ziellinie gut mit. Danach machte sich Mackels auf den gut 600 Kilometer langen Heimweg nach Belgien, denn am Montag ab 7 Uhr winkte wieder der normale Job.

Punktestand nach 8 von 14 Rennen

1. 195 Punkte Markus Reiterberger (BMW)

2. 118 Punkte Florian Alt (BMW)

3. 91 Punkte Julian Puffe (BMW)

4. 77 Punkte Toni Finsterbusch (BMW)

5. 76 Punkte Rob Hartog (Yamaha)

6. 70 Punkte Pepijn Bijsterbosch (BMW)

7. 64 Punkte Jan Mohr (BMW)

8. 58 Punkte Kamil Krzemien (BMW)

9. 43 Punkte Daniel Kartheininger (Yamaha)

10. 42 Punkte Bastien Mackels (Kawasaki)

11. 41 Punkte Vladimir Leonov (Yamaha)

12. 37 Punkte Philipp Steinmayr (Yamaha)

13. 29 Punkte Leon Haslam (Kawasaki)

14. 27 Punkte Leandro Mercado (Honda)

15. 27 Punkte Hikari Okubo (Honda)

16. 25 Punkte Sandro Wagner (BMW)

17. 24 Punkte Ricardo Brink (BMW)

18. 18 Punkte Gabriel Noderer (BMW)

19. 15 Punkte Jeroen Hilster (BMW)

20. 12 Punkte Max Schmidt (Yamaha)