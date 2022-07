IDM Schleiz Rückkehrer, Verletzte, Wiederholungstäter

Auf dem Schleizer Dreieck geht ab heute das vierte IDM-Wochenende 2022 los. Bei Kawasaki ist wieder als im Lot, Verluste in der niederländischen Abteilung, Pausen-Überbrücker und Besuch aus der WM.

In Most saß noch Superbike-WM-Pilot Leon Haslam auf der Weber-Kawasaki. Ab Schleiz übernimmt wieder der diesjährig Stammfahrer. Ob der niederländische Platz in der IDM Supersport neu besetzt wird, ist noch offen. Und in der Pause wurde Pitbike und EM gefahren.

Belgier ist zurück

Auf dem Schleizer Dreieck gibt er vom 22. bis 24. Juli wieder Gas: Bastien Mackels hat sich von seiner Fußverletzung in Oschersleben weitgehend erholt und wird für Kawasaki Weber-Motos Racing an den Start gehen. Sein Sturz im freien Training hatte den Belgier in Oschersleben sowie auch in Most aus dem Rennen geworfen. «Wir sind froh, dass er zurück ist. Bastien mag das Schleizer Dreieck», sagt Teamchef Emil Weber, «zu Hause ist er schon ein bisschen Supermoto gefahren.» Die Erwartungen an den Kawasaki-Superbiker sind nach der Zwangspause jedoch gedämpft. «Wir rechnen nicht damit, dass er um einen Podiumsplatz mitfährt.» In Most hatte Ex-Vizeweltmeister Leon Haslam mit dem Ersatzmotorrad von Mackels seine IDM-Premiere. Die ZX-10 RR steht noch genauso da, wie sie der Brite in die Box gebracht hatte. «In Schleiz werden wir für Bastien einige Dinge von der Balance und der Geometrie übernehmen. Es handelt sich nicht um Bauteile, sondern Einstellungen. Leon hat uns auch viele Tipps gegeben, von denen wir einige Möglichkeiten ausprobieren wollen», so Weber. (Quelle: idm.de)

Van Galens Platz bleibt in Schleiz frei

Das RR Socia Racing TeamNL wird für den Rest der IDM-Saison auf die Dienste von Anne van Galen verzichten müssen. Die IDM Supersport 600-Pilotin stürzte kürzlich beim privaten Training in Schleiz, was sie für den Rest der Saison auf Grund ihrer schweren Verletzungen unter anderem im Bereich der Halswirbelsäule außer Gefecht setzen wird. Teammanager

Nelson Rolfes erklärte gegenüber racesport.nl: «Annes Verletzung ist natürlich ein Rückschlag für uns als Team, aber vor allem für sie selbst. Um sicherzustellen, dass sie an ihrer Genesung arbeiten kann, haben wir beschlossen, sie für den Rest der Saison nicht mehr antreten zu lassen. Mit großem Respekt vor ihren Ambitionen und ihrem Engagement wünschen wir ihr als RR Socia Racing TeamNL und Partner eine baldige Genesung.» Im Moment überlegt das RR Socia Racing TeamNL, ob es für den Rest der Saison in der IDM Supersport 600-Klasse einen vorübergehenden Ersatz für Van Galen holen soll oder nicht.

Rammerstorfer stellt sich

Statt IDM-Pause ging die Reise für Leo Rammerstorfer von Österreich nach Portugal. «Neues Motorrad - fremde Strecke», lautet das Fazit des Team Heating Factory. «Wie zu erwarten, stand Leo am Rollercoaster von Portimao vor seiner bisher größten Herausforderung. Im European Talent Cup ETC im Rahmen der FIM Junior GP konnte er erstmals erahnen, wie eng es Richtung MotoGP wird. Die schnellsten 10-20 Starter dieser Serien hätten durchaus die Berechtigung, in der Moto3-WM am Start zu stehen. So fuhren am Wochenende mindesten 25 Piloten Rundenzeiten, die heuer in der Moto3 WM für die ersten 20 Starplätze gereicht hätten. Am Ende konnte Leo in einem sehr starken Last Chance Rennen den 4. Platz erreichen, nachdem er zwischenzeitlich schon auf Rang 10 zurück lag, was am Ende gesamt Platz 31 von 48 Teilnehmern bedeutete.» Im ersten Freien Training in Schleiz, jetzt wieder mit der Freudenberg-KTM, platzierte er sich hinter WM-Pilot Lennox Lehmann auf Platz 2.

Van der Voort übt in Österreich

Nicht ungenutzt blieb die IDM-Pause beim Niederländer Melvin van der Voort. «Er hatte am vergangenen Wochenende einen guten Test am Red Bull Ring in Österreich, wo Anfang September die vorletzte IDM-Runde ausgetragen wird», verriet sein Team. «Das Gefühl mit der Yamaha R6 vom Team SWPN war sehr gut. Nun bereitet sich der junge Fahrer aus Ede auf das siebte und achte Rennen der IDM Supersport Saison vor, das am kommenden Wochenende (22. bis 24. Juli) auf dem Schleizer Dreieck ausgetragen wird. Melvin fährt gerne auf dieser herausfordernden Strecke und wird sein Bestes geben, um zwei großartige Ergebnisse zu erzielen.»

WM-Besuch

Für Lennox Lehmann war die Sommerpause etwas kürzer als für die anderen Kollegen der World Supersport 300. Mit seinen Starts in der IDM Supersport 300 wählte Lennox das beste Training für einen Rennfahrer – Training unter Rennbedingungen. Vor gut drei Wochen ging es für den Fahrer des Freudenberg KTM – Paligo Racing Teams nach Most und ab heute fährt er bei der IDM in Schleiz. Die dreiwöchige Sommerpause zwischen den beiden IDM-Läufen ließ der junge Dresdner nicht ungenutzt verstreichen. Einerseits mit einem erfolgreichen Gaststart bei der Pitbike Open Challenge Anfang Juli am Harzring, wo Lennox Lehmann auch als Mentor für die Nachwuchstalente vor Ort fungierte. Zudem absolvierte er ein speziell auf ihn abgestimmtes Sportprogramm, um auch während der Pause weiter optimal an seiner Physis zu arbeiten. Dabei unterstützen ihn die ADAC Stiftung Sport und Fit on Grid von Stefan Osman-Reinkens. Damit sollte der junge KTM Fahrer für die kommenden Wochenende bestens gewappnet sein. Denn direkt nach dem IDM Lauf in Schleiz geht es wieder nach Most, dieses Mal aber mit der World Supersport 300.

Lennox Lehmann (Freudenberg KTM – Paligo Racing) erklärt: «Ich habe die Pause in der World Supersport 300 optimal genutzt, fühle mich fit und freue mich nun total auf Schleiz und direkt im Anschluss auf Most. Zwei Heimrennen innerhalb einer Woche. Das wird mega.»

Wiederholungstäter

Er will es wissen, lässt nicht locker und will den Sprung in die IDM Supersport schaffen. Der 17-jährige Till Belczykowski macht an diesem Wochenende auf dem Schleizer Dreieck einen Gaststart. Das Umfeld ist dem Duisburger nicht fremd. In der vergangenen Saison war er als Gast in der damaligen Superstock-Klasse angemeldet. Eigentlich hätte im Anschluss seine Einschreibung in die IDM Supersport erfolgen sollen, doch ohne im Besitz einer aktuellen Yamaha YZF-R6 zu sein, sah die Crew um Belczykowski von ihrem Vorhaben ab.

Der Teenager rollt deshalb 2022 noch bei Serien für Hobbyrennfahrer an den Start. Zusätzlich bestreitet er die Niederländische Meisterschaft. Ziel ist und bleibt der Aufstieg in die IDM. «In Schleiz starte ich auf meiner Yamaha R6 RJ15. Sie ist ein paar Jahre alt, aber trotzdem sind die Rennen eine gute Chance zu sehen, wo ich aktuell mit meinem fahrerischen Können stehe. Ich glaube, es wird auch ein fantastisches Gefühl sein, auf der bestbesuchten Veranstaltung im IDM-Kalender vor Ort zu sein.» (Quelle: idm.de)