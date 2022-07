Schleizer Dreieck: Heimrennen für Markus Reiterberger

In wenigen Tagen geht es auf der Naturrennstrecke in Thüringen wieder rund und IDM-Superbike-Leader Markus Reiterberger vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW freut sich schon wie Bolle auf seine Lieblingsstrecke.

Am kommenden Wochenende geht die IDM auf der traditionsreichen Strecke von Schleiz in die vierte Runde. Bereits zum 87. Mal findet die Serie in Thüringen statt, die im kommenden Jahr ihren 100. Geburtstag feiert. Für Markus Reiterberger ist der Event auf dem Schleizer Dreieck trotz der knapp 400 km Entfernung zu seiner Heimat, immer wie ein Heimrennen. Viele Freunde, Familie und Bekannte kommen, um den 28-Jährigen anzufeuern. Die Erfolge aus den vergangenen Jahren sprechen für sich. Damit ist klar, dass ihm die Strecke, der ganze Event mit seinen vielen Zuschauern und auch der mediale Zuspruch gut gefällt.

Für das kommende Wochenende heißt es, da anzuknüpfen, wo das BCC-alpha-Van Zon-BMW Team rund um Reiti vor knapp vier Wochen im tschechischen Most aufgehört hat. Mit zwei Siegen war es die perfekte Veranstaltung und das hofft der Obinger am kommenden Wochenende zu wiederholen. «Mit einem guten Basis-Set up und einer guten Startposition wären die Voraussetzungen optimal», meint Reiterberger, der an der Spitze der Gesamtwertung lieg. «Und es gilt nur noch Ruhe zu bewahren und den Spaß an der Sache nicht vergessen.»

«Ich freue mich riesig auf nächstes Wochenende und auf Schleiz», versichert der BMW-Pilto. «Das ist auf dem IDM-Kalender wie meine zweite Heimat. Meine ganzen Freunde, Familie und Bekannte kommen zum Schleizer Dreieck, um mich anzufeuern und mir vor Ort beizustehen. ich freu mich wahnsinnig auf das ganze Spektakel da. Es kommen immer unheimlich viele Zuschauer und es macht einfach Spaß, vor so vollen Rängen Rennen zu fahren. Dieses Jahr wird auch mein Fanclub mit vielen Mitgliedern vor Ort sein und die Atmosphäre wird unbeschreiblich werden, da bin ich mir sicher. Ich hoffe auf ein warmes Wochenende in Schleiz und auf entspanntes Arbeiten, wie in Most und die Rennen davor auch. Wenn wir ein gutes Basis-Set up haben und mein Qualifying gut läuft, dann sind die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Wochenende gesetzt. Dann muss nur noch die Renn-Pace stimmen. Ich freu mich auf Schleiz.»