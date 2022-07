IDM: Aktuelle Neuigkeiten rund ums Schleizer Dreieck

Das Schleizer Dreieck ist keine permanente Rennstrecke. Daher ist von Veranstaltern und Aktiven große Flexibilität gefragt, um sich an den steten Wandel anzupassen. Von Selbermachern und Deluxe-Campern.

Wenn die IDM auf der Naturrennstrecke in Thüringen zu Gast in Thüringen ist, müssen die Veranstalter schon weit im voraus Hand anlegen. In Zukunft wird in Camping investiert und der MSC Schleiz bietet Konzept für Fans mit Handicap.

Handwerker gefragt

Während auf der Strecke die Teilnehmer der German TT fleißig eine Runde nach der anderen drehten, legten parallel dazu rund fünfzehn Mitglieder des MSC Schleizer Dreieck, unter ihnen auch Mitglieder des MSC-Jugendclubs, auf der Tribüne in der ersten Buchhübelkurve fleißig Hand an. «Wir haben den Betonfüßen der einzelnen Sitzreihen neuen Halt gegeben», informierte der Vereinsvorsitzende Jörg Langer. «Circa 150 solcher massiven Betonfüße, jeder Einzelne hat ein Gewicht von rund 50 Kilogramm, wurde von uns händisch neu ein betoniert.» Das notwendige Material bekam der MSC dankenswerterweise vom Schleizer Baugeschäft Oehler zur Verfügung gestellt. Zur IDM-Veranstaltung vom 22. bis 24. Juli soll die bei den Zuschauern beliebte Steintribüne dann auch dank einer frischen Beplankung im neuen Glanz erstrahlen und wieder einen spektakulären Blick auf das Treiben auf der Rennstrecke ermöglichen.

Baumaßnahmen geplant

Am Schleizer Dreieck - an der ältesten Naturrennstrecke Deutschlands - soll ein neuer Caravan- und Wohnmobilstellplatz entstehen. Hier soll es bald 48 Stellplätze mit Stromversorgung, ein barrierefreies, zentrales Gebäude und eine Stellfläche für Zelte geben. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hat dafür einen Förderbescheid über rund 1,2 Millionen Euro an den Bürgermeister der Stadt Schleiz, Marko Bias, übergeben.

Nächste Sause

Wer vom Schleizer Dreieck nicht genug bekommen kann, muss bis zur nächsten Fete nicht lange warten. Am ersten September-Wochenende geht es schon weiter mit Racing. Int. ADAC SuperMoto Schleiz steht im Kalender. Nach einer Pause von 16 Jahren kehrte die SuperMoto 2020 endlich wieder ans Schleizer Dreieck zurück. Die SuperMoto Strecke konzentriert sich auf den Start-/Zielbereich und die Boxengasse des Dreiecks. Für die IDSM wurde hier ein Offroad-Part angelegt.



Save the Date heißt es für nächstes Jahr. Das Dreieck wird 100 Jahre alt. Die Geburtstagsfeier ist 9. bis 18. Juni 2023 geplant.

Besucher mit Handicap

«Wir möchten jedem Motorsport-Fan den Besuch am Schleizer Dreieck ermöglichen und geben uns große Mühe, auch Menschen mit einem Handicap den Aufenthalt zu unseren Veranstaltungen an unserer Naturrennstrecke zu ermöglichen», versichert der Veranstalter MSC Schleizer Dreieck. «Für Eure Anregungen per Mail an das Organisations-Team unter msc.schleizer.dreieck@t-online.de sind wir sehr dankbar. Kurzfristige Auskünfte während unserer Veranstaltung erhalten Sie gern unter 03663-402954.»

Ermäßigte Ticket-Preise: Schwerbehinderte ab einem Grad von 50 und eine Begleitperson können die Tickets zum jeweils ausgeschriebenen ermäßigten Preis erwerben.

Toiletten: Am Ausgang des Fahrerlagers 1 Richtung Zubringerstraße zum Fahrerlager 2 befindet sich eine behindertengerechte Toilette. Die Toiletten am Buchhübel und in der Kohlbachstraße sind nur eingeschränkt behindertengerecht. Im Fahrerlager 1 und Fahrerlager 2 befinden sich keine barrierefreien Toiletten.

Parkplätze: Bitte wenden Sie sich vor Ort an die Parkplatz-Ordner oder den Camping-Einlass am Buchhübel, man wird Ihnen geeignete Parkplätze zuweisen.

Tribünen und Fahrerlager: Es sind natürlich überall größere Distanzen zu bewältigen, aber für Rollstuhlfahrer sind beide Fahrerlager und die Tribüne am Buchhübel sehr gut erreichbar. Die Tribüne an der Rücklaufstrecke (Richtung Buchhübel) ist nur über den oberen Eingang zugänglich. Die Tribüne in der Kohlbachstraße ist nicht barrierefrei.