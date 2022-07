IDM Schleiz: Reiterbergers SBK-Hammer in Rennen 1

Beim Rennen am Schleizer Dreieck schnappte sich Markus Reiterberger vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW den Sieg, Zweiter wurde wie auch im Training Florian Alt. Rang 3 für Schleizer Julian Puffe. Sturz bei den Verfolgern.

Perfektes Wetter und volle Tribünen. Vor dieser Kulisse gingen die Piloten der IDM Superbike am Rennsonntag um kurz nach 10 Uhr in ihren ersten von zwei Läufen. In der ersten Reihe nahmen Markus Reiterberg und Florian Alt Platz, die schon in den Trainings Zeiten unter dem aktuellen Rundenrekord abgeliefert hatten. Als Dritter gesellte sich in Reihe 1 der Österreicher Jan Mohr dazu.

In Reihe 2 trafen sich Julian Puffe und Toni Finsterbusch vom Team GERT56, so wie Kawasaki-Pilot Bastien Mackels, der nach seiner Fussverletzung aus Oschersleben erstmal wieder mit dabei war. Reihe 3 teilten sich Pepijn Bijsterbosch, Rob Hartog und WM-Gast und Schleiz-Neuling Leandro Mercado.

Schon in der ersten Runde ging es zwischen Reiterberger und Alt ordentlich zur Sache, Reiterberger hatte zwar den besseren Start, doch Alt ging Ende der ersten Runde gleich mal vorbei. Julian Puffe war ein exzellenter Start gelungen und der Schleizer setzte sich an die dritte Position. Doch dranbleiben war für die Alt-Reiterberger-Verfolger eher eine schwierige Angelegenheit. Hinter Puffe tauchten Rob Hartog, Jan Mohr und Finsterbusch auf. Die zweite Verfolgergruppe, einer weitere Sekunde dahiner, bildeten Pepijn Bijsterbosch und Honda-Mann Mercado. Das Rennen aufgeben musste nach vier Runden Hertrampf-Pilot Max Schmidt.

In der sechsten Runde hatte Reiterberger Alts Fahrt genug studiert und schnappte sich den BMW-Kollegen. Ein paar Meter konnte Reiterberger auch gleich gutmachen. 0,5 Sekunden Vorsprung konnte der Bayer in der sechsten Runden herausschinden. Der Rückstand auf Puffe hatte sich da schon auf drei Sekunden erhöht. Der Schleizer konnte sich ganz auf sich konzentrieren, denn hinter ihm tat sich zu Mohr und Finsterbusch ebenfalls eine gehörige Lücke auf.

Freie Fahrt für Reiterberger hieß es ab der zweiten Rennhälfte, die der IDM-Leader mit der schnellsten Rennrunde von 1:24,011 eröffnete. Auch Alt bot 1:24er-Zeiten auf. Dahinter ging es bis zum Neunten Kamil Krzemien 1:25-min. Runden weiter. Dafür musste der Schleizer Puffe nochmals angasen. Denn hinter ihm hatte sich Finsterbusch an Mohr vorbeigezwängt und setzte seinen Teamkollegen mächtig unter Druck. In Runde 12 gingen Puffes Rundenzeiten in den Keller und Finsterbusch und Mohr konnten den Schleizer auf einen Schlag überholen und den Kampf um Rang 3 wiederbeleben. Doch Puffe berappelte sich wieder und blieb ebenfalls ein Anwärter auf einen Pokal.

Zwei Runden zu wenig wurden es für Mercado. Der Argentinier rollte mit seiner Honda in die Box, nachdem er kurz vorher durch den Dreck gerattert war. In der Box waren auch die Kiefer-BMW-Piloten Björn Stuppi und Gabriel Noderer gelandet. Während an der Spitze Reiterberger in aller Seelenruhe seinem ersten Tagessieg entgegenfuhr und sich Alt über seinen zweiten Platz freute, tauchte Puffe alleine auf der Start-Ziel-Geraden auf. Mohr und Finsterbusch waren abgeflogen, für Finsterbusch wurde sogar die Fahrt in Richtung Medical Center angeordnet.

Ergebnis Rennen 1

1. Markus Reiterberger (BMW)

2. Florian Alt (BMW)

3. Julian Puffe (BMW)

4. Rob Hartog (Yamaha)

5. Pepijn Bijsterbosch (BMW)

6. Kamil Krzemien (BMW)

7. Marc-Reiner Schmidt (BMW)

8. Bastien Mackels (Kawasaki)

9. Daniel Kartheininger (Yamaha)

10. Philipp Steinmayr (Yamaha)

11. Ricardo Brink (BMW)

12. Sandro Wagner (BMW)

13. Come Geenen (BMW)

14. Jeroen Hilster (BMW)

15. Paul Fröde (Honda)

16. Leon Langstädtler (BMW)

17. Daniel Rubin (Yamaha)

18. Marc Neumann (BMW)