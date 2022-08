IDM Assen 2022: Der Plan am Freitag

Startklar in Assen

Laut Wettervorhersage erwartet die Piloten der IDM Supersport 300, Supersport und Superbike, sowie der Cup-Klassen ein 30 Grad warmer Trainingstag. Manch einer ist schon mit dem ersten Quali dran.

Die IDM-Veranstaltung in Assen ist optimal für Langschläfer geeignet. Während es an anderen IDM-Wochenenden mit dem Training gerne mal schon um 8 Uhr losgeht, sind Fahrer und Fahrerinnen in den Niederlanden erst nach 9 Uhr im Einsatz. Am Start sind alle IDM Solo-Klassen. Die IDM Sidecar hat Pause, genauso der Twin Cup. Mit dabei sind auch der Pro Superstock Cup, der Northern Talent Cup und der R3 bLU cRU Cup.

Die Rundenzeiten

Wer die Zeiten der IDM-Piloten mit denen der Fahrer aus GP, der WorldSBK oder der Britischen Superbike-Meisterschaft vergleichen will, hat Pech. Denn nur die von Veranstalter Dorna unterstützten Serien fahren die schnelle Variante. Alle anderen haben auf der Gegengerade noch eine Schikane abzuarbeiten, welche die Zeiten entsprechend langsamer machen und damit einen Vergleich mit anderen Serien sinnlos wird. Im Vorjahr war Ilya Mikhalchik mit einer Zeit von 1:37,618 min der Schnellste. Platz 2 ging mit einer Zeit von 1:37,999 an Florian Alt, Dritter in der Startaufstellung der IDM Superbike war mit einer Zeit von 1:38,311 min Marc Moser.

Die Stellvertreter

Luca Grünwald wird wie schon die ganze Saison fehlen. Seine Holzhauer-Honda wird erneut von WM-Pilot Leandro Mercado pilotiert. Allerdings zum letzten Mal. Während des IDM-Finales auf dem Hockenheimring hat Mercado bei der WorldSBK in Barcelona zu tun. Im niederländischen Team RR Socia wird die verletzte Anne van Gaalen in der IDM Supersport vom 300er-WM-Pilot Victor Steeman vertreten. Unbesetzt bleiben die Motorräder der Verletzten Toni Finsterbusch, Jan Mohr, Vladimir Leonov und Thomas Gradinger.

Die Eintrittspreise

Freitag: Freier Eintritt

Samstag: 19 Euro an der Tageskasse

Sonntag: 25 Euro an der Tageskasse

Wochenende: 35 Euro an der Tageskasse

Der Zugang zum Fahrerlager und zum Pitwalk ist im Preis inbegriffen. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren ist der Besuch der Rennveranstaltung kostenfrei.

Der Stream

Bewegt-Bilder gibt es bei der IDM ab Samstagnachmittag zu sehen. Die Macher des Streams von Radio Viktoria haben dennoch keine Langeweile. Es gilt, das gesamte Equipment nach Assen zu transportieren und unter anderem 7,5 Kilometer Glasfaser-Kabel zu verlegen. «Das wird im TV-Bereich aber auch von der Dorna komplett mitgebracht», erklärt Produktionsleiter Stephan Kraus. «Aber ansonsten ist Assen natürlich super ausgestattet.»

Das Wetter

In Assen gibt es am Tag keine Wolken, die Sonne scheint bei Temperaturen von 15 bis 31°C. In der Nacht ist es wolkenlos bei Tiefsttemperaturen von 16°C. Mit Böen zwischen 16 und 28 km/h ist zu rechnen. Heute werden bis zu 14 Sonnenstunden erwartet. Sonnenaufgang: 06.09 Uhr, Sonnenuntergang: 21.06 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Freitag 12.08.2022

09.20 bis 09.20 Uhr FP1 bLU cRU Cup

09.25 bis 09.55 Uhr FP1 Northern Talent Cup

10.05 bis 10.25 Uhr FP1 Pro Superstock Cup

10.30 bis 10.50 Uhr FP1 IDM Supersport 300

11.00 bis 11.25 Uhr FP1 IDM Supersport

11.30 bis 12.10 Uhr FP 1 IDM Superbike

12.15 bis 12.35 Uhr FP2 bLU cRU Cup

13.20 bis 13.50 Uhr FP2 Northern Talent Cup

13.55 bis 14.15 Uhr FP2 Pro Superstock Cup

14.25 bis 14.45 Uhr FP2 IDM Supersport 300

14.50 bis 15.15 Uhr FP2 IDM Supersport

15.25 bis 16.05 Uhr FP2 IDM Superbike

16.10 bis 16.30 Uhr Q1 bLU cRU Cup

16.35 bis 16.55 Uhr Q1 Pro Superstock Cup

17.05 bis 17.30 Uhr Q1 IDM Supersport 300

17.35 bis 18.05 Uhr Q1 Northern Talent Cup