IDM Red Bull: Q1 Dauer-Duell Alt vs. Reiterberger

Sie können es nicht lassen. Obwohl die Meisterschaft schon zu Gunsten von Markus Reiterberger entschieden ist, lässt Florian Alt nicht locker und legt im ersten Zeittraining mit der Bestzeit vor.

Früh aufstehen hieß es für die Teams und Fahrer der IDM Superbike am Samstagmorgen, denn schon kurz vor 9 Uhr mussten alle strammstehen für das erste Qualifying. Am Freitag hatte Markus Reiterberger vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW mit der Bestzeit von 1:33,633 min vorgelegt.

Nach den ersten Runden im ersten Quali tauchte Florian Alt mit seiner Wilbers BMW und einer Zeit von 1:34,094 min an der Spitze auf. Das erste Freie Trainings hatte Alt noch wegen eines Elektronik-Problems verpasst. Ähnlich wie Alt am Freitag erging es Max Schmidt vom Team Hertrampf MO Yamaha am Samstag. Er kam keine Runde weit, da streikte bereits sein Aggregat.

An der Spitze tauchte nach drei Quali-Runden Reiterberger mit einer 1:33,287 min auf. Kurzzeitig überholt von Alt. Doch dessen letzte Runde wurde wegen Übertretung der Streckebegrenzung gestrichen und er blieb Zweiter mit seiner Zeit von 1:33,470 min. Auf Platz 3 eröffnete nach zehn Trainingsminuten Leandro Mercado vom Team HRP den 1:34er-min-Reigen. Gefolgt von Rob Hartog und Rückkehrer Luca Grünwald. Mit Zeiten von 1:35 min waren Pepijn Bijsterbosch, Gabriel Noderer, Philipp Steinmayr, Nico Thöni und Leon Langstädtler unterwegs. Im Clinch mit der Streckenbegrenzung lag auch Hartog, dessen Runde damit gestrichen werden musste.

Wie üblich gab es zur Halbzeit des 30-minütigen Trainings zahlreiche Boxenbesucher. Alt, Stenmayr, Come Geenen, Daniel Rubin und Ireneusz Sikora hatten die Strecke für sich alleine. An der Reihenfolge Reiterberger, Alt, Mercado änderte sich an der Spitze nichts. Kamil Krzemieb reihte sich derweil auch in die 1:35er-Riege ein und auch der Belgier Geenen gesellte sich zu dem illustren Kreis hinzu.

Zehn Minuten vor Schluss gingen auch Reiterberger und Alt erneut auf die Piste. Reiterberger legte dann gleich nach und fuhr eine Runde mit 1:33,250 min. Doch Alt schaffte es als erster unter die 33’er Marke und eroberte sich mit einer 1:32,922 die Bestzeit. Nach Reiterberger schaffte auch Mercado die 1:33,715 min, blieb damit aber nach wie vor Dritter, vergrößerte damit aber seinen Vorsprung auf Bijsterbosch auf 0,704 Sekunden. Alt rollte nach getaner Arbeit in die Box.

Reiterberger kniff nochmals alles zusammen und robbte sich an Alt ran. Mit einer Zeit von 1:33,062 min lag er zwei Minuten vor Schluss noch 0,140 min hinter Alt. Mercado fehlten gar noch 0,793 min auf die Bestzeit. Auch Alt machte sich für eine letzte Runde nochmals auf den Weg. Reiterberger mit einer Zeit von 1:32,999 min im Nacken. Doch Alt ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und zauberte noch eine 1:32,505 min aus dem Hut und blieb damit auf der vorläufigen Pole Position.

IDM Superbike Red Bull Ring Q1

1. 1:32,505 min. Florian Alt (BMW)

2. 1:32,999 min. Markus Reiterberger (BMW)

3. 1:33,714 min. Leandro Mercado (Honda)

4. 1:34,312 min. Rob Hartog (Yamaha)

5. 1:34,342 min. Pepijn Bijserbosch (BMW)

6. 1:34,795 min. Philipp Steinmayr (Yamaha)

7. 1:34,883 min. Luca Grünwald (Honda)

8. 1:35,179 min. Gabriel Noderer (BMW)

9. 1:35,196 min. Leon Langstädtler (BMW)

10. 1:35,260 min. Bastien Mackels (Kawasaki)

11. 1:35,392 min. Sandro Wagner (BMW)

12. 1:35,433 min. Kamil Krzemien (BMW)

13. 1:35,475 min. Come Geenen (BMW)

14. 1:35,696 min. Nico Thöni (Kawasaki)

15. 1:35,828 min. Daniel Kartheininger (Yamaha)

16. 1:36,370 min. Ricardo Brink (BMW)

17. 1:36,484 min. Ireneusz Sikora (BMW)

18. 1:36,629 min. Paul Fröde (Honda)

19. 1:37,373 min. Daniel Rubin (Yamaha)

20. 1:38,880 min. Björn Stuppi (BMW)