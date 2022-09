IDM Red Bull: Reiterberger-Sieg 1 nach Block-Pass

Bis auf die letzte Runde mussten die Fans in der Steiermark beim ersten Rennen der IDM Superbike warten, bis das entscheidende Manöver erfolgte. Sieg für Reiterberger, Platz 2 für Polesetter Alt, Mercado erneut Dritter.

Während es am Samstag noch warm und sonnig war, hatte es über Nacht ordentlich gewittert und geregnet, so dass es am Sonntagmorgen im Vergleich zum Vortag ordentlich abgekühlt war. Auf der Pole Position hatte sich mit seiner Trainingszeit von 1:32,505 Florian Alt aufgestellt. «Verglichen mit der MotoGP», erklärte Live-Stream-Moderator Eddie Mielke, «die vor wenigen Wochen an gleicher Stelle stattfand, hat Alt auf die schnellste Rennrunde von MotoGP-Pilot Enea Bastianini gerade mal vier Sekunden verloren.»

Honda-Pilot Leandro Mercado kam als Schnellster vom Fleck weg und bog als Erster ins erste Eck ein, Markus Reiterberger kam ähnlich gut weg und setzte sich an das Hinterrad des Argentiniers. Mit einem kleinen Wheelie ging es für Alt los, doch schon in der ersten Runde schnappte er sich Reiterberger und setzte Mercado unter Druck.

Nach Runde 1: Mercado, Alt, Reiterberger, Luca Grünwald, Pepijn Bijsterbosch, Rob Hartog, Bastien Mackels, Kamil Krzemien, Nico Thöni und Come Geenen. Während alle Piloten in der Spitzengruppe auf den Pirelli SC X setzten, hatte Reiterberger mit dem SC 1, der härtesten Mischung gepokert.

Nach vier Runden hatte sich das Feld sortiert. An der Spitze nach wie vor Mercado mit Alt und Reiterberger. Dahinter klaffte bereits eine Lücke von 1,6 Sekunden. Angeführt wurde die Verfolgergruppe von Bijsterbosch. Das Feld hinter dem Niederländer zog sich dann auseinander. Lediglich im Kampf um Platz 8 zwischen Kamil Krzemien und Nico Thöni war noch Zunder drin. In der Schikane sah man gelbe Flagge, Gabriel Noderer war mit seiner Kiefer-BMW gestürzt.

Mercado eröffnete auch die zweite Halbzeit als Führender, doch Alt erhöhte zunehmend den Druck auf den WM-Piloten. In Runde 8 wagte Alt das erste Manöver, kam vorbei, patzt aber kurz und Mercado kam wieder nach vorne. Dadurch schloss Reiterberger die kleine Lücke und begab sich mit Alt und Mercado in den Infight. In Runde 10 griff Alt dann durch und übernahm das Kommando. Reiterberger übernahm Platz 2 und Mercado nahm den dritten Platz ein.

Während es sich Alt und Reiterberger in der Schlussphase nochmals so richtig gaben, musste Mercado am Ende abreissen lassen. Von hinten drohte keine Gefahr, Bijsterbosch tauchte erst knapp vier Sekunden dahinter auf. Grünwald hielt sich bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause tapfer auf Rang 5.

Dicht an dicht eröffneten Alt und Reiterberger die letzte Runde. Aus der Schikane servierte Reiterberger einen Block-Pass und setzte sich vor Alt an die Spitze. Danach hieß es für den Bayer Feuer frei und der nächste Sieg war fällig. Alt musste, unter seinem Helm wahrscheinlich zähneknirschend, mit dem zweiten Platz vorliebnehmen. Leandro Mercado freute sich über Platz 3.

Ergebnis IDM Superbike Rennen 1

1. Markus Reiterberger (BMW)

2. Florian Alt (BMW)

3. Leandro Mercado (Honda)

4. Pepijn Bijserbosch (BMW)

5. Luca Grünwald (Honda)

6. Rob Hartog (Yamaha)

7. Bastien Mackels (Kawasaki)

8. Kamil Krzemien (BMW)

9. Nico Thöni (Kawasaki)

10. Come Geenen (BMW)

11. Philipp Steinmayr (Yamaha)

12. Daniel Kartheininger (Yamaha)

13. Max Schmidt (Yamaha)

14. Leon Langstädtler (BMW)

15. Sandro Wagner (BMW)

16. Daniel Rubin (Yamaha)

17. Ricardo Brink (BMW)

18. Ireneusz Sikora (BMW)

19. Paul Fröde (Honda)

20. Björn Stuppi (BMW)