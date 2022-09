IDM Red Bull Ring 2022: Der Plan am Sonntag

Die ersten Punkte wurden schon am Samstag vergeben. Dennoch sind in der IDM Supersport, der IDM Supersport 300 und der IDM Sidecar die Titelentscheidungen noch offen. Es bleibt spannend.

In der IDM Superbike startet Florian Alt (BMW) von der Pole-Position in das erste Rennen. Das zweite wird dann nach dem Reverse Grid-Verfahren neu aufgestellt. In der IDM Supersport geht es für WM-Gast Patrick Hobelsberger (Yamaha) von Platz 1 los, Dirk Geiger (Kawasaki), ebenfalls sonst in der WM unterwegs, heißt der Trainingsschnellste der IDM Supersport 300.

Der Stream

Wer am Samstag ein wenig Probleme hatte, die Herren Mielke, Gajewski und Peric von Radio Viktoria bei ihren Moderationen und Rennkommentaren zu verstehen, hat am Sonntag bessere Karten. Denn nach zwei Tagen AirPower im benachbarten Zeltweg ist am Himmel über der Steiermark wieder Ruhe eingekehrt und kein Eurofighter-Geschwader, gerne mal im halben Dutzend, stören den Motoren-Sound der IDM und den Live-Stream vom Red Bull Ring. Los geht es mit dem Stream um 10.15 Uhr.

Der Nachwuchs

Im Northern Talent Cup kam es schon vor dem ersten der beiden Rennen zu Verwerfungen. Der Führende Rossi Moor war gar nicht erst angetreten, er hatte sich beim Training verletzt und sich den Arm und das Handgelenk gebrochen. Wenig besser erging es seinem direkten Verfolger und ungarischem Landsmann Kevin Farkas. Dieser musste noch vor den Rennen wegen Schmerzen im Unterbauch notoperiert werden und fehlte in der Startaufstellung ebenfalls.

Der Vergleich

Wenn man sonst die Zeiten der Piloten von heute mit denen von gestern, in diesem Fall mit denen aus dem Vorjahr, vergleichen will, kann man sich die Mühe am Red Bull Ring sparen. Denn seit dieser Saison gibt es im schnellen Bergauf-Stück eine neue Schikane, um die Passage zu entschärfen. Damit wurde die Strecke etwa 30 Meter länger. Zeitenvergleiche haben sich somit erübrigt.

Das Wetter

In Zeltweg zeigt sich morgens die Sonne zwischen einzelnen Wolken bei Werten von 11°C. Gegen später wechseln sich Wolken und Sonne ab bei Höchsttemperaturen bis zu 23°C. Am Abend gibt es in Zeltweg überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad. Nachts ist es locker bewölkt bei Werten von 12°C. Mit Böen zwischen 5 und 16 km/h ist zu rechnen. Heute gibt es bis zu fünf Sonnenstunden. Sonnenaufgang: 06.23 Uhr, Sonnenuntergang: 19.35 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Sonntag 4.9.2022

08.30 bis 09.15 Uhr Warm-up



09.45 Uhr Rennen 2 R3 bLU cRU Cup (11 R)

10.30 Uhr Rennen 1 IDM Superbike (14 R)

11.20 Uhr Rennen 1 IDM Supersport (13 R)



12.00 bis 12.45 Uhr Pitwalk



13.15 Uhr Rennen 2 Northern Talent Cup (R 14)

14.05 Uhr Rennen 2 IDM Supersport 300 (11 R)

15.00 Uhr Rennen 2 IDM Superbike (14 R)

15.50 Uhr Rennen 2 IDM Supersport (13 R)

16.30 Uhr Rennen IDM Sidecar (12 R)

17.15 Uhr Rennen 2 Austrian Junior Cup (11 R)