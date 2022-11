IDM: Alle Termine für 2023 bestätigt

Nach der Ankündigung des vorläufigen Kalenders im Rahmen des IDM-Finales auf dem Hockenheimring folgt nun die Bestätigung durch den Promoter. Alle sieben Termine sind fix. Planung kann losgehen.

Der Terminkalender für die Saison 2023 der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) steht fest. Noch vor dem Jahreswechsel kann nun mit den definitiven Vorbereitungen der einzelnen Events begonnen werden. Deutschlands höchste Motorradserie wird auch 2023 auf insgesamt sieben Rennstrecken fahren. Der Saisonauftakt findet im Mai auf dem Sachsenring statt. Die IDM kehrt nach zwei Jahren Pause auf den MotoGP-Kurs in Sachsen zurück. Mit dem Red Bull Ring in Österreich und dem TT Circuit Assen in den Niederlanden sind noch zwei weitere internationale Locations bestätigt, auf denen auch regelmäßig die Motorrad-Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Die IDM-Termine sind auf dem endgültigen Terminplan enger zusammengerückt als zuerst vorgesehen.

Auch die Rennstrecken in Oschersleben und im tschechischen Most sind in der Saison 2023 wieder mit dabei, genauso das Schleizer Dreieck, das 2023 zudem auch noch seinen 100. Geburtstag feiert oder der Hockenheimring. In der Motorradmetropole in Thüringen wird der Höhepunkt des Jahres mit Tausenden Fans gebührend gefeiert und im badischen Motodrom findet der krönende Abschluss der Saison mit Titelvergabe statt.

Die Events auf dem Red Bull- und dem Hockenheimring sind inzwischen auch das Sternchen hinter ihrem Datum losgeworden. Im September stand die definitive Zusage noch aus. Denn der ganze Spaß muss auch finanziert werden. Inzwischen ist sicher, dass keine der für das kommende Jahr geplante Veranstaltungen über Bord gekippt werden muss. Assen hat allerdings einen neuen Termin erhalten.

«Es geht international zu, wofür die Bezeichnung IDM ja grundsätzlich steht», sagt Serienmanager Normann Broy, «das betrifft Teams, Fahrer und Strecken gleichermaßen. Dass wir gleich drei Grand-Prix-Strecken als Austragungsorte für uns gewinnen konnten, unterstreicht die ständig steigende Qualität der Meisterschaft, in der sowohl Nachwuchsfahrer als auch die europäische Elite aufeinandertreffen.»

IDM Termine 2023

12. – 14.5.2023 Sachsenring

02. – 04.6.2023 Oschersleben

23. – 25.6.2023 Most

21. – 23.7.2023 Schleiz

04. – 06.8.2023 Red Bull Ring

18. – 20.8.2023 Assen

22. – 24.9.2023 Hockenheim