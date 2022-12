Team Wilbers: Renn-Service statt IDM-Team

Firmenchef Benny Wilbers hat entschieden. Für die Saison 2023 wird das Superbike-Team zugesperrt. Stattdessen konzentriert er sich auch die Vermarktung der Fahrwerkselemente und den Service vor Ort.

Was bisher unter dem Namen Wilbers Racing BMW in den Ergebnislisten der IDM Superbike auftauchte ist Geschichte. «Nächster Schritt: Wilbers-Suspension-Service by ZF», heißt es jetzt aus der Firmen-Zentrale in Nordhorn. «Nach einer äußerst erfolgreichen Zeit, samt eigenem Renn-Team, in der hoch angesehenen IDM-Superbike-Meisterschaft, haben wir uns entschieden, dem Motorsport auf anderer Ebene treu zu bleiben.»

Benny Wilbers hatte noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Rennsport nicht alleine aus Jux und Dollerei betreibt, sondern dass er die in seiner Firma entwickelten Produkte an den Mann oder die Frau bringen will. Nachdem sein IDM-Pilot Florian Alt das Team auf eigenen Wunsch verlassen hat, um sich nach Aussage des Teamchefs im Honda-Team zu engagieren, stampft Wilbers seine Rennaktivitäten auf der Strecke erst einmal ein.

«Unser Team, die immense Erfahrung und geballte Kraft erlauben uns nun, einen Service in anderer Form», beschreibt er seinen neuen Weg. «Aus dem Team Wilbers-BMW-Racing wird ab sofort das Team Wilbers-Suspension-Service by ZF, um die neuesten Entwicklungen, zusammen mit ZF, in nationalen und internationalen Meisterschaften in ganz Europa einzusetzen. Wir werden den Fahrwerksservice, mit dem bekannten Team rund um Burkhard Stember, in erster Linie in der IDM-Superbike anbieten. Hier werden die zuletzt von Florian Alt gefahrenen Produkte wie Gabeln, Gabelbrücken, Federbeine und Lenkungsdämpfer mit hochwertigstem Service für alle teilnehmenden Marken angeboten.»

Der Service gilt allen voran den Wilbers-ZF-Produkten, wie der Gabel vom Typ R46RR ACA, dem Federbein vom Typ 643QRR, dem Cartridge-System vom Typ C36RR sowie den HyperRace-Gasdruck-Lenkungsdämpfern. «Darüber hinaus bieten wir einen Full-Service für den BMW-Kundensport, die sogenannten Hobby-Racing-Teams», geht es mit der neuen Ausrichtung weiter. «Dieser Service erstreckt sich vom Chassis, über Motoren und Elektronik bis hin zum Aufbau kompletter Rennmotorräder und/oder die Lieferung, sowie den Aufbau, der BMW Rolling Chassis für sämtliche Superbike-Reglements. Selbstverständlich liefern wir auch Racingparts.»

Damit müssen sich auch die beiden Piloten Marco Fetz und Ricardo Brink, die Aussichten auf ein Engagement im Wilbers-Renn-Team hatten, nach einer anderen Spielwiese umschauen.