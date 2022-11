Whistleblower Wilbers – Alt zu Holzhauer-Honda?

In der Start-Aufstellung der IDM Superbike 2023 ist aktuell noch viel Dynamik drin. Noch sind viele Fahrer-Posten unbesetzt. Ein spannender Wechsel bahnt sich an. Doch reden will keiner darüber.

Wenn man etwas bei Facebook postet, möchte man, dass die Sache auch gelesen wird. So stellte IDM Superbike-Teamchef Benny Wilbers am Sonntagabend auf seinem persönlichen, aber öffentlich einsehbarem, Facebook-Account die kurze Nachricht ein: «Überraschend hat Florian Alt bei Holzhauer Honda unterschrieben für 2023.»

Überprüfbarkeit der Nachricht? Leider nicht möglich. Florian Alt gönnt sich nach einer anstrengenden Saison im Urlaub eine wohlverdiente Auszeit vom Motorsport. Jens Holzhauer meldet sich auf Anfrage per SMS, dass er aktuell keine Interviews gebe und der Anruf bei Benny Wilbers landet im weggedrückten Off.

Fakt ist, dass sich das Team Wilbers Racing nach 12 Jahren von Hersteller BMW trennt. Fakt ist auch, dass Benny Wilbers mit seinen Piloten stets nur Einjahresverträge macht, so auch mit Florian Alt. Im Rahmen des IDM-Finales zeigte sich Wilbers durchaus gewillt, mit Alt auch in der Saison 2023 weiterzuarbeiten. «Doch das alles steht und fällt mit BMW und den Verhandlungen», sagte Wilbers damals. Die Verhandlungen waren bekanntlich nicht von Erfolg gekrönt. Ein Kommentar seitens BMW zu der Trennung gibt es nicht.

Viele vermuteten nun, dass Wilbers, zusammen mit Alt, zu Hersteller Yamaha wechseln könnte. Denn Florian Alt war auf einer R1 bisher sehr erfolgreich in der Langstrecken-Weltmeisterschaft unterwegs. Doch jetzt also der von Benny Wilbers gemachte Kommentar, dass Alt das Lager wechselt und sich auf die Honda-Seite von Jens Holzhauer schlägt. Was der Honda-Mann von Alt hält, hat er ebenfalls beim IDM-Finale erklärt, nach seinem diesjährigen Piloten Tati Mercado befragt. «Ein Mercado, ein Reiterberger und ein Alt», meinte Holzhauer, «die sind einfach aus einem anderen Holz geschnitzt.»

Auch Mercado wird nach wie vor mit der IDM und Holzhauer in Verbindung gebracht. Bei Holzhauers Besuch beim Superbike-WM-Lauf in Portugal stand sicherlich auch ein Date mit dem Argentinier an. Kommentieren wollten Holzhauer sein Treffen damals wie heute nicht. Mercado hat sich nach dem Superbike-Finale in Australien vorerst aus der WM-Szene verabschiedet. «Ich schließe eine Etappe mit viel Ohnmacht und Bitterkeit, weil ich mich nicht als Fahrer dieser Ergebnisse betrachte», schreibt der Argentinier nach seinem mühsamen Jahr auf der MIE-Honda. «Ich verabschiede mich von dem Fahrerlager, in dem ich so hart darum gekämpft habe, meine Ziele zu erreichen und mich zu halten. Ich mag keine Ausreden und ich mag es nicht, jemandem Vorwürfe zu machen, aber ich halte mich immer zuerst an die Wahrheit. Im Moment weiß ich noch nicht, wie mein Schicksal aussehen wird, ich hoffe nur, dass ich bald Neuigkeiten erfahre.»

Damit ist also nach wie vor offen, ob, und wenn ja, mit welchem Hersteller und welchem Fahrer Benny Wilbers in der IDM Superbike 2023 dabei sein wird. Offen ist auch, ob Florian Alt tatsächlich bei Holzhauer Honda unterschrieben hat und ob als Teamkollege Tati Mercado auf dem Zettel steht.