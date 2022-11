IDM-Memorabilien werden versteigert

Noch ein Weihnachtsgeschenk fällig? Wer besondere Schätze sucht, wird bei der privaten Versteigerung für einen guten Zweck sicherlich fündig. Stiefel von Jonas Folger, Fan-Artikel von Lukas Tulovic, und noch vieles mehr.

Von Privat für soziale Zwecke. So könnte man die Aktion von Marcel Stark überschreiben. Der 48-Jährige ist nicht nur Fan der IDM, sondern auch sozial engagiert. Seit diesem Jahr ist Stark auch der Administrator der IDM Facebooke Fangruppe, die aktuell 5.685 Mitglieder zählt. Seit dem ersten Advent kann man dort auf exklusive Fan-Artikel bieten.

«Jeder Cent wird abzüglich der Versandkosten in das ambulante Kinderhospiz in Mosbach fließen», erklärt Stark. Die Gegenstände werden immer drei Tage angeboten. Geboten werden kann in 5 Euro-Schritten. «Gebt euch einen Ruck», meint Stark. «Die Einrichtung kann jeden Euro gebrauchen. Noch vor Weihnachten habt ihr die Gegenstände unterm Tannenbaum. Ich spende jedes Jahr über verschiedene Wege Geld an das ambulante Kinderhospiz in Mosbach. Sei es, dass ich ein Dartturnier organisiere oder einfach Klinken putzen gehe. Ich mache das einfach aus Freude, um anderen, den es schlecht geht, zu helfen.»

Das Angebot

Ein Helm von Florian Alt.

Eine Kombi von Luca Grünwald.

Den Kombi, mit dem Sarah Heide am Sachsenring gewinnen konnte.

Ein Renntaxi Gutschein von Lennart Göttlich.

Handschuhe von Markus Reiterberger.

Handschuhe von Sarah Heide.

Handschuhe von Björn Stuppi.

Ein Fanpaket von Julian Puffe.

Knieschleifer, Mütze und Tasse von Marvin Fritz.

Knieschleifer usw. Von Lukas Tulovic.

Shirt und Tasse von Kiefer Racing.

Schuhe von Jonas Folger.

Und viele weitere Knieschleifer.

«Beginnen werden wir mit einem Hammer», so Stark. «Es ist DER Rennanzug unserer Sarah Heide, mit dem sie als erste und einzige Frau ein IDM Supersport-Rennen gewinnen konnte.» Der Startpreis lag bei 50 Euro.

Und jeder kann mitbieten und sein Geld auf derIDM-Facebook-Fanseite sinnvoll anlegen.