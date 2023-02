Hobelsberger (BMW) trifft Sam Lowes in Spanien

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. So geschehen bei IDM Superbike-Neueinsteiger Patrick Hobelsberger, der seine dritte Trainingsausfahrt in Spanien unternahm und schnelle Gesellschaft hatte.

Während seine Teamkollegen Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig am vergangenen Wochenende gemeinsam mit GERT56-Teamchef Karsten Wolf auf der Leipziger Motorradmesse auf Promo-Tour waren, jagte IDM-Neuzugang Patrick Hobelsberger seine Test-BMW erneut in Spanien um den Kurs. «In der letzten Woche fand dort unser dritter Trainingsblock statt», erklärt der Bayer, der in der Saison 2023 von der Supersport-WM in die IDM Superbike wechselt. «Eigentlich wollten wir drei Tage mit dem Superbike in Valencia verbringen, da aber das Wetter mit 6 Grad deutlich zu kalt und durch den Regen zu nass war, entschieden wir uns, weiter in den Süden zu fahren.»

«Wir konnten einige Tage auf dem 300ccm-Bike auf verschiedensten Kart-Strecken verbringen», erzählt Hobelsberger von seiner Tour durch den Süden Europas. «Unsere Route war ähnlich wie auch schon im Winter 2022. Das Training war super, wir hatten gute Gesellschaft durch Sam Lowes und Zonta van der Goorbergh. In den ersten drei Tagen konnte ich bereits über 300 Runden abspulen und einige Kleinigkeiten am Fahrstil in Ruhe

ausmerzen, die ich während der Saison 2022 nicht so schnell ändern konnte, wie ich wollte. Durch ‚Open Pitlane‘ und ohne andere Fahrer auf der Strecke war die Qualität der Sessions sehr hoch. Somit waren bereits die ersten drei Tage extrem produktiv.»

Anschließend gab es obendrauf, und zum Gegencheck zu den Winterzeiten, zwei Tage in Fortuna und im Kartodromo Valencia. «Die Referenzen aus dem letzten Winter waren super und es war direkt eine super Steigerung erkennbar», freute sich anschließend der IDM-Neuling. «Am letzten Tag war ich kurz vor unserem Heimflug noch zwei Stunden mit dem Mountainbike unterwegs, das Training war super und die Herzfrequenz-Daten bestätigten definitiv, dass in diesem Trainingsblock kein einziger Ruhetag nötig war.»

Allzu lange muss sich Hobelsberger nicht bis zum nächsten Test gedulden. Schon im März geht es weiter, sowohl mit weiteren Runden auf dem IDM-Superbike als auch mit dem ersten Test im Hinblick auf die Langstrecken-WM.»