Markus Reiterberger: Mit BMW nach Asien

Nach einem erfolgreichen Jahr in der IDM Superbike 2022 inklusive Titel Nummer 4 geht es für BMW-Pilot Markus Reiterberger ab März in der Asiatischen Superbike-Meisterschaft ARRC weiter. Plus EWC.

Einig waren sich die Beteiligten an dem Deal rund um Markus Reiterberger wohl schon länger. Doch Anfang Februar 2023 sind nun auch alle Verträge zwischen Bayern und Asien unter Dach und Fach und alle nötigen Unterschriften geleistet, sodass man das offene Geheimnis endlich lüften kann.

Der vierfache IDM Superbikemeister Markus Reiterberger wird in der Saison 2023 einen weiteren Anlauf in der Asiatischen Meisterschaft starten. «Ich freue mich», erklärt Reiterberger, «dass ich in diesem Jahr eine neue Chance in der FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) erhalte und zudem ein Teil des BMW Motorrad World Endurance Teams in der FIM Langstrecken-WM (EWC) bleibe. Vor drei Jahren ging ich bereits in der ARRC an den Start und gewann beim Saisonauftakt in Sepang. Leider wurde die Saison auf Grund der Coronavirus-Pandemie vorzeitig beendet. Umso mehr freue ich mich auf den neuen Versuch in Asien und die tollen Strecken. In der EWC möchten wir zusammen mit BMW um den Titel kämpfen. Das Motorrad wurde für 2023 noch einmal verbessert. Ich wünsche uns allen eine schöne und erfolgreiche Saison und freue mich auf die Fans vor Ort.»

Ron Hogg, Promotions Director von Two Wheels Motor Racing Sdn Bhd und damit verantwortlich für die ARRC, kommentierte die Meisterschaft wie folgt: «Wir blicken sehr positiv auf das Jahr 2023. Da wir unvermeidlichen Situationen ausgesetzt waren, haben wir definitiv die dringend benötigten Erfahrungen gesammelt, um die Dinge mit minimalen Beeinträchtigungen zügig voranzutreiben. Wir sind daher zuversichtlich, dass die kommende Saison den richtigen Impuls für unsere ARRC-Gemeinschaft setzen wird, damit sie an Zugkraft gewinnt und ihre Flügel weiter ausbreitet. Ich versichere, dass die Saison 2023 eine noch aufregendere Phase bringen wird. Also, stay tuned!.»

«Die Saison 2022 war das Ergebnis einer leidenschaftlichen Motorsport-Gemeinschaft, die auf ein Ziel hingearbeitet hat, nämlich die Meisterschaft inmitten einer neuen Norm am Leben zu erhalten», fügt der Präsident der FIM Asia, Stephan Carapiet, an. «Obwohl wir aufgrund der Reise- und Bewegungsbeschränkungen, die unseren Zugang zu verschiedenen Regionen einschränkten, mit zahlreichen Rückschlägen konfrontiert waren, waren wir dennoch in der Lage, zeitnahe Korrekturen vorzunehmen, die dazu beitrugen, dass insgesamt fünf Runden durchgeführt werden konnten. Das ist eine beachtliche Leistung. Hut ab. Die Erfahrungen, die wir aus den Hürden im letzten Jahr gewonnen haben, werden uns für das Jahr 2023 auf jeden Fall eine große Hilfe sein. Mit sechs für das kommende Jahr geplanten Runden hoffen wir, dass die FIM Asia Road Racing Championship unsere Teams und Fahrer in ihren Bemühungen auf dem Weg zu größeren Erfolgen weiterhin bereichern wird. Wir freuen uns, den Meisterschaftskalender für die Saison 2023 bekannt geben zu können.»

Termine ARRC 2023

24. – 26.03.2023 Chang Int. Circuit Buriram

12. – 14.05.2023 Sepang Int. Circuit

23. – 25.06.2023 Sportsland Sugo Int. Circuit

11. – 13.08.2023 TBC

06. – 08.10.2023 Zhuhai Int.Circuit

01. – 03.12.2023 Chang Int. Circuit Buriram