IDM Sachsenring 2023: Der Plan am Samstag

Langsam aber sicher wird es ernst rund um den Sachsenring. Die ersten Qualifyings und Rennen der IDM Saison 2023 stehen auf dem Zettel. Am Freitag hatten sich die Aspiranten erstmals näher beschnuppert.

Alles ist angerichtet für eine erstes spannendes IDM-Wochenende. In den Freien Trainings am Freitag gab es schon das eine oder andere Scharmützel zwischen den Piloten. Von 8 bis 18 Uhr gibt es am Samstag Rambazamba auf der Strecke. Auch die Sidecar-WM zeigt sich erstmals im Rahmen der IDM.

Live Stream mit Mielke

Tommi Deitenbach wird nicht am Mikro sitzen, wenn kurz nach 14 Uhr die Sendung mit dem IDM-Live-Stream losgeht. «Leider bin ich nicht am Sachsenring zum IDM-Auftakt», erklärt Deitenbach. «Ich mache ADAC MX Masters Live und Stream aus Mölln. Wie alle Jahre ist es immer sehr komplex, wenn man mehrere Rennserien ‚bespricht‘. Gemeinsam mit den Promotern der verschiedenen Serien haben wir aber einen Plan entwickelt, der für alle passt. Ab Oschersleben bin ich dann aber bei der IDM am Start. Da haben wir dann bei weiteren Überschneidungen andere Lösungen gefunden.»

Am Sachsenring greift Eddie Mielke mit dem Mikro ins Geschehen ein. Der Bremer wird dann noch am Schleizer Dreieck zu sehen und zu hören sein. Der Rest seiner Zeit geht für die beruflichen Verpflichtungen im Autobereich drauf.

Die Sachsen sind los

Beim IDM Auftakt sind zahlreiche Kadersportler des ADAC Sachsen dabei, die sich auf ein Heimrennen freuen dürfen. Mit Paul Fröde und Toni Finsterbusch starten gleich zwei Sachsen in der IDM Superbike. Fröde, der in Hohenstein-Ernstthal wohnt und geboren ist, freut sich ganz besonders: «Der Sachsenring ist meine Heimstrecke, deswegen freue ich mich am meisten, dort Rennen zu fahren. Das Beste ist, dass ich von meinen heimischen Fans angefeuert werden kann, was nochmal deutlich mehr motiviert.» Letztes Jahr noch auf Platz 21, will der junge Sachse in dieser Saison unter die Top 10 fahren. Ein Ziel, welches Toni Finsterbusch bereits letztes Jahr erreichen konnte. Als Gast in der IDM-Superbike werden auch Moritz Jenkner und Kevin Orgis auf dem Sachsenring an den Start gehen. Der aus Frankenberg stammende Orgis startet ab Juni gemeinsam mit Jenkner in der Pro Superstock 1000. Sein Bruder Leon Orgis bestreitet am Wochenende bereits sein erstes reguläres Saisonrennen in der IDM-Supersport und wechselt für diese Saison erstmalig in die IDM. Beide Orgis-Brüder fuhren zuletzt im Rahmen der Moto2 Europameisterschaft.



Mit Marvin Siebdrath, Lennox Lehmann, Dustin Schneider und Albert Prasse gehen gleich vier Fördersportler des ADAC Sachsen in der IDM Supersport 300 an den Start. Zudem wird Lucy Michel, einzige Fördersportlerin des ADAC Sachsen im Bereich Motorradrundstrecke, am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring an den Start rollen. Auch in der Sidecar-WM ist Sachsen durch Lennard Göttlich vertreten. Der Pilot ist in Hohenstein-Ernstthal aufgewachsen. Das Ziel für Göttlich und seinen Beifahrer Lucas Krieg, ebenfalls in Hohenstein-Ernstthal geboren, steht fest: das IDM-Podest.

Die IDM Sidecar-Liste steht

Wenn die WM- und IDM-Gespanne 2023 im gleichen Feld fahren, erhalten ausnahmslos alle Teilnehmer ihrer Platzierung im Rennen entsprechend WM-Punkte. Zusätzlich wird es bei einigen Rennen aber weiterhin eine separate IDM-Wertung geben. Hier sind ausschließlich Teams punktberechtigt, die in den vergangenen Jahren noch keine dominanten Erfolge in der Weltmeisterschaft errungen haben. Es werden vorwiegend national auftretende Teams berücksichtigt. Die IDM-Kommission hat folgende Starter für die IDM Sidecar bestätigt.



#9 Claude Vinet/Christophe Darras; Valentin Pirat

#11 Peter Kimeswenger/Ondřej Sedláček

#19 Markus Schwegler/Ondrej Kopecky

#33 Max Zimmermann/Ronja Mahl

#35 Josef Sattler/Luca Schmidt

#42 Lennard Göttlich/Lucas Krieg

#55 Janez Remše/Manfred Wechselberger

#70 Rupert Archer/Adam Christie

#74 Ted Peugeot/Vincent Peugeot

#111 Kevin Cable/Charlie Richardson

Das Wetter

In Hohenstein-Ernstthal gibt es am Morgen mehr Wolken als Sonne bei Temperaturen von 8°C. Mittags überwiegt dichte Bewölkung aber es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen bis zu 16°C. Am Abend ist es in Hohenstein-Ernstthal wolkig bei Werten von 12 bis zu 14°C. Nachts gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Tiefstwerten von 8°C. Mit Böen zwischen 13 und 35 km/h ist zu rechnen. Heute gibt es bis zu 3 Sonnenstunden. Sonnenaufgang: 05:23 Uhr, Sonnenuntergang: 20:48 Uhr. (Quelle: Wetter.com)

Der Zeitplan für Samstag 13.Mai 2023

08.15 bis 08.40 Uhr Q1 IDM SSP 300

08.45 bis 09.10 Uhr Q1 IDM SSP

09.20 bis 09.50 Uhr Q1 IDM SBK



10.00 bis 10.30 Uhr Q2 NTC

10.40 bis 11.00 Uhr Q2 FIM Superside

11.15 bis 11.35 Uhr Q2 R7 Cup

11.45 bis 12.05 Uhr Q2 Twin Cup



12.25 bis 12.50 Uhr Q2 IDM SSP 300

12.55 bis 13.20 Uhr Q2 IDM SSP

13.30 bis 14.00 Uhr Q2 IDM SBK



14.25 bis 15.00 Uhr R1 1 NTC

15.15 bis 15.45 Uhr Sprint FIM Superside

16.00 bis 16.30 Uhr R1 IDM SSP 300

16.45 bis 17.15 Uhr R1 R7 Cup

17.30 bis 18.00 Uhr Twin Cup