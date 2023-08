Andere Bremsen für IDM am Red Bull Ring erlaubt 04.08.2023 - 14:47 Von Esther Babel

© Wiessmann Vladimir Leonov

In der IDM Superbike darf man für das Rennen am kommenden Wochenende in Österreich bei der Bremsanlage aufrüsten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass damit mehr Sicherheit gegeben ist.