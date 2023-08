IDM Red Bull Ring: Der Zeitplan am Freitag

Am ersten August-Wochenende macht die IDM mit ihren Solo-Klassen und den Seitenwagen, sowie ihren Rahmen-Klassen in Österreich Station. Mit dabei auch die Kollegen aus der Seitenwagen-Weltmeisterschaft.

Da im japanischen Suzuka das Acht-Stunden-Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft auch an diesem Wochenende ausgetragen wird, wird es einige Lücken in der Startaufstellung geben. Das tut der Spannung am Wochenende aber sicherlich keinen Abbruch.

WM-Rückkehrer

Einige der IDM-Teilnehmer, unter ihnen die Supersport-Piloten Thomas Gradinger und Andi Kofler, die Supersport 300-Fahrer Walid Khan, Lennox Lehmann und Dirk Geiger sowie Superbiker Hannes Soomer kommen direkt von ihrem Einsatz bei der Weltmeisterschaft in Most. Soomer war dort im Petronas MIE Racing Honda Team für den verletzten Hafizh Syahrin eingesprungen und war dort jeweils auf Platz 19 ins Ziel gekommen. Am Freitag war der Este gestürzt. «Wir beenden dieses Wochenende auf eine sichere Art und Weise», meinte er anschließend. «Nach dem Sturz im FP1 war meine Hand nie 100%ig fit, was es noch schwieriger machte, das Motorrad an sein Limit zu bringen. Ich danke dem Team und Midori Moriwaki, dass sie mich eingeladen haben, für Hafizh einzuspringen und wünsche dem Team viel Glück für die nächsten Rennen.»

Punkte-Korrektur

In der IDM Supersport 300 wurden Phillip Tonn nach dem IDM-Wochenende auf dem Schleizer Dreieck seine Punkte für Lauf 2 wieder aberkannt. «Nach gründlichen Ermittlungen, der Auswertung des Videomaterials und Anhörungen aller Beteiligten wurde Phillip Tonn von den Sportkommissaren für das Rennen 2 disqualifiziert», erklärt Renndirektor Stefan Beck. «Die Entscheidung zur Bestrafung wurde damit begründet, dass die Kollision zwischen Phillip Tonn und Ruben Bijman von den Sportkommissaren als äußerst gefährliches Fahrverhalten seitens Phillip Tonn eingestuft wurde. Zudem wurde sein Manöver gegen Inigo Iglesias als zu übermotiviert bewertet.» Tonn ist somit Neunter in der Gesamtwertung.

Strecken-Fakten

Hermann Tilke, ein weltweit renommierter Streckenarchitekt, hat sich der Gestaltung des Red Bull Ring angenommen. Alle Hochbauten wurden vom Architekturbüro Domenig & Wallner entworfen. Eine Besonderheit des Red Bull Ring sind insbesondere die Höhenunterschiede sowie die dadurch einzigartige Übersicht des Streckenverlaufs.

Länge der Strecke: 4,318 Kilometer (Formel 1) bzw. 4,348 Kilometer (MotoGP)

Kurvenanzahl: 10

Höhe über NN: 677 Meter

Höhenunterschied: 65 Meter

Maximale Steigung: 12 %

Maximales Gefälle: 9,3 %

Breite der Strecke: 12–13 Meter

Webcam vorhanden

Die ersten Livestream-Bilder von der Strecke gibt es erst am Samstagnachmittag. Wer bis dahin allerdings neben dem Live-Timing schon mal einen Blick auf die Strecke werfen will, kann das problemlos tun. Der Red Bull Ring ist rundherum mit Webcams ausgestattet.

Das Wetter

In Zeltweg ist es regnerisch bei Werten von 13°C. Darüber hinaus ist es vom Nachmittag bis abends bedeckt bei Temperaturen von 16 bis 18°C. In der Nacht bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Tiefsttemperaturen von 14°C. Mit Böen zwischen 8 und 11 km/h ist zu rechnen. Die Sonne ist heute fast nicht zu sehen. Sonnenaufgang 05:42 Uhr, Sonnenuntergang 20:30 Uhr. (Quelle: Wetter.com)

Der Zeitplan am Freitag 04.08.2023

08.30 bis 08.50 Uhr FP1 R7 Cup

08.55 bis 09.25 Uhr FP1 NTC

09.35 bis 10.00 Uhr FP1 IDM Superbike

10.05 bis 10.30 Uhr FP1 IDM SSP 300

10.40 bis 11.10 Uhr FP1 IDM SSP

11.20 bis 11.50 Uhr FP FIM Superside



13.00 bis 13.20 Uhr FP2 R7 Cup

13.25 bis 13.55 Uhr FP2 NTC

14.05 bis 14.30 Uhr FP2 IDM Superbike

14.35 bis 15.00 Uhr FP2 IDM SSP 300

15.10 bis 15.40 Uhr FP2 IDM SSP



15.45 bis 16.05 Uhr Q1 R7 Cup

16.10 bis 16.40 Uhr FP3 NTC

16.50 bis 17.10 Uhr Q1 FIM Superside

17.15 bis 17.55 Uhr FP3 IDM Superbike