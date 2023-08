Gerloff und Baz: WorldSBK-Piloten vor IDM-Besuch

Bonovo action BMW gibt an diesem Wochenende mit Garrett Gerloff und Loris Baz einen Gaststart in der IDM. Von der WorldSBK in Most geht es vor den Ferien noch nach Österreich an den Red Bull Ring.

Ein Event jagt das nächste, denn obwohl die Superbike-Weltmeisterschaft mit dem Ende des vergangenen Rennwochenendes im tschechischen Most in die Sommerpause geht, reist die Truppe von Bonovo action BMW munter weiter. An diesem Wochenende machen Garrett Gerloff und Loris Baz Station auf dem Red Bull Ring in Österreich und starten mit einer Wildcard in der IDM Superbike.

Während Gerloff noch nie zuvor auf dem berühmten Kurs in der Steiermark unterwegs war, kennt Baz die Strecke bereits aus seinen Jahren im Grand-Prix-Zirkus. Beide Bonovo action BMW-Team-Fahrer freuen sich auf ein entspanntes Wochenende und auf das Fahren ihrer BMW-Maschinen, die in der IDM eine andere Spezifikation haben als in der Weltmeisterschaft.

«Ich freue mich wirklich darauf, an diesem Wochenende zum IDM-Rennen zu fahren», erklärt Gerloff.«Es wird eine Abwechslung für uns sein mit etwas anderen Motorrädern in einer entspannten Atmosphäre. Es ist eine neue Strecke, auf der ich noch nie war und ich freue mich sehr über die Gelegenheit, auf der Strecke fahren zu dürfen, und freue mich auch sehr darüber, Teil der Bonovo-Präsenz in der IDM zu sein. Wir werden versuchen, für das gesamte Team eine gute Leistung abzuliefern.»

Loris Baz ist in der IDM kein Unbekannter. In den Anfängen seiner Karriere war er bereits schon einmal in IDM unterwegs, und im Vorjahr zeigte er beim IDM-Gastauftritt seines WM-Teams auf der Strecke ansehnliche Kämpfe mit dem späteren Meister Markus Reiterberger. «Es ist immer cool», versichert der Franzose, «so ein Rennen zu machen. Man hat einfach nicht den gleichen Druck wie in der normalen Saison. Ich habe den IDM-Lauf letztes Jahr sehr genossen. Dieses Jahr wird es anders sein, weil wir beide zusammen dorthin fahren mit Garrett. Leider werden die Top-Jungs der IDM nicht da sein, da sie in Suzuka sind, aber es sind immer noch einige ziemlich schnelle Fahrer wie Soomer oder Mackels oder Hobelsberger dabei, also wird es Spaß machen. Der Red Bull Ring ist wirklich schön, ich kenne ihn von meinen GP-Zeiten, bin aber nie die neue Schikane gefahren. Ich versuche einfach, zusammen mit Garrett und Eugene ein schönes Wochenende und eine gute Woche voller Spaß zu haben, ohne Druck, einfach nur genießen und Spaß haben. Ich freue mich darauf.»