Vier IDM-Superbike-Piloten aus den Top-Ten fehlen

Mit Ansage haben sich vier Fahrer, unter ihnen der IDM-Leader Florian Alt, vom Rennen am Red Bull Ring abgemeldet. Schuld ist die Terminkollision von IDM und der Langstrecken-WM in Suzuka.

Schon seit Beginn der Saison 2023 war klar, dass der eine oder andere Superbike-Pilot beim IDM-Wochenende in Österreich fehlen würde. Als der IDM-Besuch im benachbarten Ausland vom IDM-Promoter geplant wurde, war von der Langstrecken-Weltmeisterschaft an diesem Datum noch nichts zu sehen. Da der ursprüngliche EWC-Termin in Suzuka aber mit der WorldSBK nicht wirklich harmonierte, wurde das Acht-Stunden-Rennen verlegt und schon war sie da die Terminkollision mit der IDM.

Doch da hatten Florian Alt, Ilya Mikhalich, Bastien Mackels und Leandro Mercado ihre Deals für die Langstrecken-WM schon in der Tasche. Guter Rat war teuer. Doch eine IDM-Verschiebung war nicht drin und der Vorschlag eines Streichresultats stieß beim IDM-Promoter nicht auf Gegenliebe.

Somit hob das Flugzeug Richtung Japan ab und nahm gleich vier Top-Piloten mit. Werner Daemen, in der EWC Manager des BMW Motorrad World Endurance Teams und in der IDM für das Team BCC-alpha-Van Zon-BMW verantwortlich, hatte Mikhalchik mit im Gepäck, denn auch Daemen selbst hat die Reise nach Japan angetreten und schickt Grüße. «Mit dem Herzen bin ich natürlich auch bei der IDM», versichert der Belgier.

Florian Alts IDM-Boss Jens Holzhauer wird erstmals seit bald 20 Jahren einem IDM-Lauf fernbleiben und sich die Rennen vom Red Bull Ring per Live-Stream ansehen und tatenlos zuschauen müssen, wie der Punktevorsprung seines IDM-Leaders schrumpft. «Ich bin ja leidensfähig», so Holzhauer.

Im Team Kawasaki Weber Motos aus der Schweiz hatte der Argentinier Leandro Mercado auf dem Schleizer Dreieck in Lauf 2 mit dem zweiten Rang noch für Partystimmung gesorgt. Dort hat jetzt für die Rennen am Red Bull Ring Luca Grünwald das Kommando über die Kawasaki übernommen. Der Bayer war schon in Oschersleben erfolgreich eingesprungen, als Mercado verletzungsbedingt gefehlt hat.

Bastien Mackels hatte bis zum Schleizer Dreieck im Team SWPN die Yamaha des Niederländers Rob Hartog übernommen, der sich während der Saisonvorbereitung eine langwierige Schulterverletzung zugezogen hatte. Mackels erfüllte den Job erfolgreich und wurde, unabhängig von Hartogs Rückkehr, für die restliche Saison verpflichtet. Auch er fehlt in Österreich zu Gunsten der Langstrecken-WM.

Punktetabelle IDM Superbike nach 8 von 14 Rennen

1. 181 Punkte Florian Alt

2. 111 Punkte Ilya Mikhalchik

3. 106 Punkte Hannes Soomer

4. 93 Punkte Bastien Mackels

5. 92 Punkte Patrick Hobelsberger

6. 80 Punkte Toni Finsterbusch

7. 64 Punkte Philipp Steinmayr

8. 58 Punkte Bálint Kovács

9. 56 Punkte Leandro Mercado

10. 52 Punkte Max Schmidt

11. 47 Punkte Jan-Ole Jähnig

12. 42 Punkte Daniel Kartheininger

13. 41 Punkte Kamil Krzemien

14. 34 Punkte Vladimir Leonov

15. 17 Punkte Paul Fröde