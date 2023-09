IDM Superbike: Abrechnung 2023 in Hockenheim

Allzu viele Fahrer sind im Kampf um den Titel nicht übriggeblieben. Doch abgerechnet wird zum Schluss und auch der Vizetitel ist vor allem bei den Rookies noch auf der Wunschliste. Aber erst muss gerechnet werden.

Die besten Karten im Rennen um seinen ersten Superbike-Titel hat Honda-Pilot Florian Alt. Der letzte Titel des Teams um Chef Jens Holzhauer ist 13 Jahre her. Der letzte IDM-Titel von Alt, damals in der Klasse 125 ccm, liegt auch schon elf Jahre zurück. Damals hatte er noch den Titel im Red Bull Rookies Cup obendrauf gepackt. Ins Hockenheim-Wochenende startet Alt mit 36 Punkten vor seinem ärgsten Widersacher im Kampf um die Meisterschaft, Ilya Mikhalchik. Der Ukrainer konnte die Meister-Trophäe schon drei Mal holen und hatte nur um Jahr 2020 das Nachsehen gegen Jonas Folger, der damals den Titel einkassierte.

Im ersten Rennen am Sonntagvormittag gibt es maximal 25 Punkte zu holen. Sollte Alt vom Pech verfolgt sein und keine davon abbekommen, kann er trotzdem Meister sein. Das passiert, wenn Mikhalchik in Lauf 1 nur Fünfter, oder schlechter, wird. Bei einem Nuller von Alt in Rennen 1 hätten dann aber sogar noch die beiden Neueinsteiger Patrick Hobelsberger und Hannes Soomer Titelchancen, wenn sie ganz oben auf dem Podest landen würden. Die endgültige Entscheidung würde dann erste im letzten Rennen der Saison gefällt. Nichts für schwache Nerven also.

Punktetabelle IDM Superbike nach 12 von 14 Rennen

1. Florian Alt (D/Honda) 197 Punkte

2. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 161 Punkte

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 157 Punkte

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 149 Punkte

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 138 Punkte

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 127 Punkte

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 113 Punkte

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 89 Punkte

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 85 Punkte

10. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 76 Punkte

11. Kamil Krzemien (PL/BMW) 62 Punkte

12. Max Schmidt (D/BMW) 65 Punkte

13. Vladimir Leonov (D/Yamaha) 62 Punkte

14. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 54 Punkte

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 38 Punkte