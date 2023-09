IDM Hockenheim: Der Zeitplan am Freitag

Zum letzten Mal treffen sich die IDM-Piloten und die Teilnehmer der Rahmenrennen, um die restlichen Punkte des Jahres zu verteilen. Zumindest für den Freitag ist freundliches Rennfahrer-Wetter vorhergesagt.

Der eine oder andere Pilot war bereits zu Testfahrten auf dem Hockenheimring unterwegs. Für sie und alle anderen bleibt der Freitag, um sich auf die letzten Renn-Kilometer des Jahres vorzubereiten.

Wahr wieder da

Vor zehn Jahren gewann Kevin Wahr den Titel in der Supersportklasse. Seine letzte komplette Saison bestritt er 2018. Seit zwei Jahren ist es ruhig geworden um den mittlerweile 34-jährigen Schwaben. Bis jetzt. Denn beim IDM-Finale vom 22. bis 24. September 2023 in Hockenheim will er noch einmal wissen, was geht. Wahr hat sich mit Triumph Emsland angemeldet. Das Motorradgeschäft aus Emsbüren hat eine Crew für den Einsatz aufgestellt und eine Box angemietet, in der sich alles um Wahr und die Street Triple RS drehen wird. Vorab gab es einen kurzen Test. «Das Motorradfahren fehlt mir, ich kann nicht ganz loslassen», gesteht Kevin Wahr auf idm.de. Obwohl die Prioritäten längst anders gesetzt sind. Der Beruf und die Familie stehen im Vordergrund. Mit seiner Frau Sonja hat er inzwischen zwei Kinder. Marlene ist drei Jahre alt und Karl gerade elf Monate. «Das letzte Rennen bin ich 2021 in Hockenheim gefahren», so Wahr. «Seitdem habe ich nur auf einem Pitbike gesessen oder habe die Seitenwagen-BMW mit meiner Tochter an Bord bewegt.» Er fügt lachend hinzu: «Wenn ich in Hockenheim voll der Looser bin, habe ich wenigstens eine Ausrede.»

Tochter angekommen

Erfreuliche Neuigkeiten aus dem Hause Sandro Cortese: Lebensgefährtin Alina brachte nach dem Misano-GP die kleine Carlotta Caterina (3080 Gramm, 52 cm) zur Welt. «Die kleine Prinzessin hat gewartet, bis ich daheim war und ist am Mittwochabend auf die Welt gekommen», berichtete Sandro Cortese im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es ist das schönste Gefühl, das ich je hatte. Einfach unbeschreiblich.»



«Wir sind beide überglücklich, das ist unsere absolute Traumvorstellung», schilderte der siebenfache GP-Sieger, der sich um Rahmen der IDM auch um den Yamaha-Nachwuchs kümmert. «Wir sind jetzt sechs Jahre zusammen und wollten unbedingt Nachwuchs. Der Geburtstermin hat sehr gut gepasst – vor den letzten Superbike-WM-Rennen», ergänzte Sandro Cortese. «Das ist alles sehr aufregend. Wir haben schon im April angefangen, das Kinderzimmer einzurichten und alles vorzubereiten. Das ist eine unheimlich schöne Zeit. Ich freue mich, mit Alina jetzt eine kleine Familie gegründet zu haben.»

Selbst ist der Mann oder die Frau

Der Stream

Noch gibt es keine bewegten Bilder zu sehen. Der Live-Stream sendet erst ab Samstagnachmittag. Wer dennoch live dabei sein will, kann sich ins Live-Timing der Zeitnahme von Bike-Promotion einklinken und schauen, was geht.

Das Wetter

In Hockenheim kann sich morgens die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt und die Temperatur liegt bei 14°C. Im Laufe des Mittags zeigt sich die Sonne zwischen einzelnen Wolken bei Höchstwerten von 19°C. Am Abend gibt es in Hockenheim keine Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad. In der Nacht überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken und die Temperatur fällt auf 12°C. Mit Böen zwischen 11 und 36 km/h ist zu rechnen. Es werden bis zu 7 Sonnenstunden erwartet. Sonnenaufgang 07:14 Uhr, Sonnenuntergang 19:20 Uhr. (Quelle: Wetter.com).

Der Zeitplan für Freitag, 22.09.2023

09.00 bis 09.20 Uhr FP1 ProSTK 1000

09.25 bis 09.45 Uhr FP1 Twin Cup

09.55 bis 10.25 Uhr FP1 NTC

10.30 bis 10.55 Uhr FP1 IDM Superbike

11.05 bis 11.30 Uhr FP1 IDM SSP 300

11.40 bis 12.10 Uhr FP1 IDM Supersport

12.15 bis 12.35 Uhr FP2 ProSTK 1000

13.10 bis 13.30 Uhr FP2 Twin Cup

13.35 bis 14.05 Uhr FP2 NTC

14.15 bis 14.40 Uhr FP2 IDM Superbike

14.45 bis 15.10 Uhr FP2 IDM SSP 300

15.20 bis 15.50 Uhr FP2 IDM Supersport

15.55 bis 16.15 Uhr Q1 ProSTK 1000

16.25 bis 16.45 Uhr Q1 Twin Cup

16.50 bis 17.20 Uhr FP3 NTC

17.25 bis 18.05 Uhr FP3 IDM Superbike