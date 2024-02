BMW-Team erneut zu fünft in der IDM Superbike

Ilya Mikhalchik, Philipp Steinmayr, Max Schmidt, Bálint Kovács und Jan Mohr werden im Team Champion-alpha-Van Zon-BMW für Werner Daemen bei der IDM 2024 im Titelkampf antreten.

Das Team rund um Teamchef Werner Daemen sitzt auf gepackten Koffern. Denn ab Donnerstag heißt es für die international aufgestellte Crew nicht Fasching, Fasnet oder Karneval, sondern das Motto ist testen, testen und nochmals testen. In Spanien wird das Team Champion-alpha-Van Zon-BMW erstmals gemeinsam auftreten. Mit an Bord ist erneut der dreifache IDM-Champion Ilya Mikhalchik. Der Ukrainer wird erneut das Zugpferd im belgischen Stall sein. «Ich erwarte von ihm», erklärt sein Chef Werner Daemen wenig überraschend, «dass er erneut um den Titel in der IDM Superbike mitfährt. Obwohl es nicht einfacher wird. Florian Alt wird wieder mitmischen, auch Ducati wird ganz stark sein. Doch ohne Fehler von Ilyas oder unserer Seite werden wir gut dabei sein.»

Seinen Vertrag verlängert hat Philipp Steinmayr, der aus persönlichen Gründen den Team-Test in Spanien ausfallen lassen muss. Der Österreicher hatte im letzten Jahr eine ordentliche Leistungssteigerung gezeigt und sich am Red Bull Ring gekonnt mit den WM-Besuchern Garrett Gerloff und Loris Baz angelegt. Wieder zurück im Team ist auch sein Landsmann Jan Mohr. «Ich hatte ihm nach seinem schweren Sturz vor über einem Jahr auf dem Schleizer Dreieck versprochen», erklärt Daemen das Comeback, «dass er in unser Team zurückkehren kann, wenn er wieder fit ist.»

Aus Ungarn mischt erneut Bálint Kovács im Kampf um die IDM Superbike-Punkte mit. «Auch er hat sich gut entwickelt im Vorjahr», so Daemen. Genauso fällt das Urteil des Belgiers über Max Schmidt aus, der als einziger Deutscher im Team dabei ist. «Alle waren fähig in die Top-Acht zu fahren», erklärt Daemen. «Jetzt wird sich die Fragen stellen, wer von den Jungs kann den nächsten Schritt machen.» Nicht mehr dabei ist der Pole Kamil Krzemien. Mit an Bord ist auch ein Duo, bestehend aus Marc Buchner und Julius Ilmberger, welches für BMW bei dem Pro Superstock 1000 antritt.

Neu im Team ist unter anderem der Name. Mit dem belgischen Schmierstoffvertrieb Champion, der bereits im Langstrecken-WM-Team von BMW als Partner dabei ist, konnte Daemen seinen Sponsor auch für die IDM begeistern. Nicht mehr dabei ist die BCC-Truppe um Andy Gerlich. Der Techniker aus Heilbronn will laut Daemen wieder sein eigenes Team ins Rennen schicken.