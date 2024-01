Promoter bleibt der IDM bis 2026 erhalten

Die Motor Presse Stuttgart bleibt für weitere drei Jahre IDM-Promoter. Mit im Boot der ADAC, der vom Deutschen Motor Sport Bund DMSB die Aufgaben in Sachen Motorrad-Straßen-Rennsport übernommen hat.

Der Stuttgarter Verlag und der ADAC, der die Rechte der Disziplin Motorrad-Straßensport vom DMSB übernommen hat, haben sich auf einen neuen Vertrag zur Ausrichtung der IDM für die Jahre 2024 bis 2026 geeinigt. «Beide Partner sind froh, dass weiterhin Kontinuität in der IDM herrscht und die positive sportliche Entwicklung der letzten Jahre weiter vorangetrieben wird», heißt es in der aktuellen Pressemitteilung.

«Damit ist ein wichtiger Meilenstein geklärt und wir können positiv in die Zukunft starten. Der Kalender 2024, die Strecken und das Rahmenprogramm stehen, so dass wir voller Zuversicht in die neue Saison gehen», so Normann Broy, Leiter Motorsport der Motor Presse Stuttgart.

Bert Brandenburg, verantwortlicher Geschäftsbereichsleiter Events bei der Motor Presse ergänzt: «Mit dem ADAC gewinnt die IDM einen sehr starken und verlässlichen Partner, welcher mit dem KTM Junior Cup powered by ADAC einen neuen Baustein einbringt und der bereits heute ein sehr wichtiger Faktor im deutschen Motorrad-Nachwuchsrennsport ist.»