Hannes Soomer: 2024 mit BMW im IDM-Titelkampf

Der Este wird in der IDM Superbike 2024 wieder mit seinem eigenen Team antreten. Aber sein Material bezieht Soomer zukünftig aus der BMW-Schmiede von Werner Daemen. Abschied von Honda.

Dass Hannes Soomer in der Saison 2024 wieder in der IDM antreten will, war schon länger klar. Immerhin hatte sich der Este nach seinem Abschied von der Supersport-Weltmeisterschaft und dem Umstieg in die IDM Superbike 2023 nahezu perfekt eingelebt. Mit zwei dritten Plätzen beim Auftakt auf dem Sachsenring hatte sich Soomer, da noch auf einer Honda unterwegs, gleich gut in die IDM eingeführt und zählte bis zum Ende der Saison zu einem der potenziellen Titelkandidaten. Auch wenn ihm ein Sieg in seinem IDM-Premierenjahr versagt blieb, wurde es am Ende der vierte Gesamtrang.

Auch wenn seine Honda-Kontakte im heimischen Estland gut waren und er im Vorjahr sogar im Petronas MIE Racing Honda Team die Chance zu einem Ausflug in die Superbike-Weltmeisterschaft erhielt, wechselt der 25-Jährige mit sofortiger Wirkung zu BMW. Aktuell ist er auf dem Weg nach Spanien, um dort erstmals mit seinem neuen Arbeitsgerät auf die Piste zu gehen.

«Wir wechseln für dieses Jahr und hoffentlich auch darüber hinaus zu BMW», erklärte Soomer kurz vor seiner Abreise, «weil wir denken, dass die BMW in den nächsten Jahren das Motorrad mit dem besten Potenzial für Siege sein wird. Die Struktur des Teams Enos Motorsport wird so bleiben wie es war, ein wenig mehr Personal als im letzten Jahr werden wir haben.»

Unterstützt wird das Ganze auch von Werner Daemen, der mit seinem Team Champion-alpha-Van Zon-BMW und mit seinem Fahrer Ilya Mikhalchik selbst eines der heißesten Eisen in den Kampf um die IDM Superbike-Krone schickt. «Prinzipiell kann jeder bei mir und meiner Firma MRP eine BMW, genauso aufgebaut wie die im IDM-Team, kaufen oder mieten», erklärt Daemen. «Hannes hatte mich angerufen und ich habe zugesagt, ihm das Motorrad vorzubereiten. Er ist ein guter Fahrer und ich unterstütze das voll.»

«Wir machen am Rennplatz zwar alles selbst», versichert Soomer, «aber wir erhalten eine Portion Extra-Support von MRP und das wird den Umstieg sicherlich geschmeidiger machen. Ich bin jetzt erst mal froh, dass es mit den Testfahrten endlich losgeht.» In Spanien kann sich Soomer, der am 17.2. seinen 26. Geburtstag feiert, dann auch erstmals mit den anderen BMW-Piloten aus der IDM und der Langstrecken-Weltmeisterschaft, wie Mikhalchik und Markus Reiterbeger, messen. In der Langstrecken-Weltmeisterschaft hat sich Daemen ebenfalls die Dienste von Soomer gesichert, der dort als vierter Mann für den Notfall fungiert.

«Klar will ich», stellt Daemen lachend klar, auf die neue Konkurrenz im eigenen Stall angesprochen, «dass Ilya mit unserem Team IDM-Meister wird. Doch wenn das nicht klappt, dann wird es eben mit Soomer ein andere BMW-Pilot. Vom Material wird es zwischen ihm und Mikhalchik keine Unterschiede geben.»