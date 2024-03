IDM 2024: Die Einschreibung geht los

Wer alle sieben Rennen fahren und dabei Punkte kassieren will, kann sich ab sofort anmelden. Auch als Gastfahrer kann man sich jetzt schon für maximal drei punktelose Rennen in die Liste eintragen.

Anfang findet auf dem Sachsenring der Saisonauftakt der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) statt. Wer um Meisterschaftspunkte fahren will, kann sich ab jetzt in die Serie einschreiben heißt es akutell auf der IDM-Website. Die Einschreibung erfolgt über die IDM-Homepage.

Der Link gilt für alle Teilnehmer der IDM-Klassen Superbike, Supersport und Supersport 300. Auch der Motorsportnachwuchs in den Cup-Klassen ist hier an der richtigen Stelle.

Es gibt zwei Arten der Einschreibung, entweder als permanenter Fahrer oder als Gaststarter. Die permanente Einschreibung gilt für die komplette Saison 2024. Damit sind die Teilnehmer punktberechtigt. Als Gaststarter ist eine Teilnahme an maximal drei Veranstaltungen möglich. Hier erhalten die Aktiven keine Meisterschaftspunkte.

Erstmals verwendet der Promoter der IDM das neue System onGRID. Es beschleunigt die Verwaltungsprozesse bei den künftigen Veranstaltungen.

Die Voraussetzung für die Teilnahme an den Rennen der Saison 2024 ist eine international gültige Lizenz des DMSB (Deutscher Motor Sport Bund e.V.), oder eine von der Heimat-Föderation ausgestellte international gültige Lizenz sowie eine Auslands-Startgenehmigung.

Erfreulich, dass sich immer mehr Motorradmarken an der IDM beteiligen, auch wenn nicht immer der Hersteller selbst den nötigen Pool-Beitrag berappt, sondern auch private Initiativen dahinterstehen und das Eintrittsgeld in die IDM aufbringen. «Der Einstieg von Ducati und MV Agusta erweitert das Portfolio in diesem Jahr», so IDM-Serienmanager Normann Broy auf der IDM-Seite. «Es ist aber auch ein Zeichen, wie attraktiv unsere Serie in den letzten Jahren geworden ist. Dazu kommt, dass die Spitze in den einzelnen Klassen auf Weltmeisterschafts-Niveau fährt. Das ist ein Ansporn für die Teilnehmer, aber auch ein fantastisches Erlebnis für die Zuschauer. Dabei bleibt die IDM weiterhin ganz nah an der Fan-Basis, denn wer sich ein Veranstaltungsticket kauft, hat gleichzeitig freien Eintritt ins Fahrerlager.»

Die einmalige Einschreibegebühr für die Saison 2024 beträgt in den Klassen SBK, SSP und SSP300 450,- EUR zzgl. gesetzl. gültiger MwSt. Erst nach Bezahlung der Einschreibegebühr ist der Fahrer punktberechtigt und für alle Läufe in seiner Klasse verbindlich angemeldet. Ohne vollständige Bezahlung der Einschreibegebühr besteht kein Anspruch auf Teilnahme. Dies gilt nicht für Teilnehmer der Klassen Pro Superstock 1000, Twin Cup, Yamalube Yamaha R7 Cup, Northern Talent Cup und KTM Junior Cup powered by ADAC.

IDM-Kalender 2024

03.05.-05.05.2024 Sachsenring

31.05.-02.06.2024 Oschersleben

21.06.-23.06.2024 Most (CZ)

26.07.-28.07.2024 Schleiz

16.08.-18.08.2024 Assen (NL)

30.08.-01.09.2024 Nürburgring

20.09.-22.09.2024 Hockenheim