Steinmayr: «Ölspur hat mich aus dem Konzept gebracht»

Einen Top-Ten-Platz hatte sich der Österreicher aus dem Team Champion-alpha-Van Zon-BMW vorgenommen. In Rennen 1 bekam es Philipp Steinmayr mit dem Grip zu tun, in Lauf 2 der Blick Richtung Ölspur.

Philipp Steinmayr war froh, dass es endlich wieder losging. «Vier Wochen ohne Motorrad», beschrieb er seine IDM-Pause und der damit einhergehenden Sehnsucht nach seinem fahrbaren Untersatz. Der Sprung in die Superpole 2, bei denen es um die 12 besten Startplätze ging, gelang dem Österreicher auf Anhieb.

Auf der Wunschliste stand eine Top-Ten-Platzierung. Das gelang Steinmayr im ersten Rennen des Tages mit Rang 12 nicht so ganz. Nach einem guten Start rauschte Steinmayr als Neunter nach der ersten Runde bei seiner Boxenmannschaft vorbei. Nach der Halbzeit ging es zurück auf Rang 12, den Steinmayr dann bis über die Ziellinie brachte. «Das Rennen selbst war jetzt nicht so sehr zum Strahlen», gab er anschließend zu, als er fleißig Autogramme schrieb. «Es war alles eng beieinander und ich hatte Platz 7 oder 8 angepeilt. Und ich war erst guter Dinge. Doch dann hatte ich mit dem Grip zu tun, der ab Rennmitte stark abgebaut hat. Da beißt man sich dann fest und der Arm macht immer mehr zu. Es schleicht sich dann auch der eine oder andere kleine Fehler ein. Am Ende konnte ich mich wieder sammeln und blieb an den Jungs vor mir dran, vorbei gings aber nicht mehr.»

Auf Platz 11 kam er dann im zweiten Lauf am Nachmittag im Ziel an. «Der Verlauf war ähnlich», so der Bericht des Österreichers. «Mein Team hatte nochmal was umgebaut und der Grip war spürbar besser. Mein Start war gut, aber aufgrund der vielen Ölspuren war ich etwas zögerlich. Das hat mich ein wenig aus dem Konzept gebracht, denn man schaut dann doch dahin, wo man nicht hinschauen sollte. Und trifft dann die Linie nicht perfekt. Mein Fehler, aber gegen Ende wurde es besser und auch meine Zeiten waren besser als in Lauf 1, aber leider zu spät.»

Punkte IDM Superbike nach 8 von 14 Rennen

1. 163 Punkte Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

2. 155 Punkte Florian Alt (D), Honda

3. 93 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW

4. 92 Punkte Patrick Hobelsberger (D), BMW

5. 89 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW

6. 80 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati

7. 72 Punkte Bálint Kovács (HU), BMW

8. 63 Punkte Leandro Mercado (ARG), Kawasaki

9. 51 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW

10. 42 Punkte Thomas Gradinger (A), Yamaha

11. 38 Punkte Philipp Steinmayr (A), BMW

12. 36 Punkte Maximilian Kofler (A), Yamaha

13. 31 Punkte Luca Grünwald (D), BMW

14. 22 Punkte Leon Orgis (D), Yamaha

15. 20 Punkte Jan Mohr (A), BMW

16. 14 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW

17. 13 Punkte Max Schmidt (D), BMW

18. 11 Punkte Vladimir Leonov (RUS), Ducati

19. 9 Punkte Max Enderlein (D), Yamaha

20. 7 Punkte Kevin Orgis (D), BMW

21. 6 Punkte Nico Thöni (A), Kawasaki

22. 5 Punkte Colin Velthuizen (NL), BMW

23. 3 Punkte Rob Hartog (NL), Yamaha

24. 3 Punkte Marco Fetz (D), BMW

25. 2 Punkte Sandro Wagner (D), BMW



Noch keine Punkte



Marc Moser (D), Ducati

Björn Stuppi (D), BMW

Oliver König (CZE), Ducati

Johann Flamman (D), Kawasaki

Julius Ilmberger (D), BMW

Leon Franz (D), BMW

Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki