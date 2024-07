Schleiz Superpole 1: Mohr, Mercado plus Enderlein

Immer wieder hatten am Vormittag Regenschauer den Piloten das Leben schwer gemacht. Am Nachmittag mussten erst die Fahrer der Superpole 1 ran. Drei schafften den Sprung in die Superpole 2.

Wer in der IDM Superbike im Pre Practice am Freitag aus welchen Gründen auch immer nicht den direkten Sprung in die Superpole 2 geschafft hat, die Fahrer auf den Plätzen 13 bis 25, musste am Samstag noch durch die Superpole 1. Wer es da dann unter die Top Drei schafft, kann nach einer kurzen Pause gleich in der Superpole 2 weitermachen.

Jan Mohr dürfte die meiste Arbeit haben. Denn der Österreicher hat sich im Pre Practice am Freitag gleich in der ersten Runde spektakulär langgemacht und seinen Mechanikern einen Haufen Arbeit abgeliefert. Die BMW hatte sich im Kiesbett mehrfach heftig überschlagen. Mohr war rasch wieder aufgestanden und hatte noch persönlich die Reste der herumfliegenden Teile eingesammelt. In der Superpole ging es für ihn dann vom letzten Platz los.

Auch wenn sich die Luft wie in einem Treibhaus anfühlte, sah es vorerst nicht nach dem nächsten Regenschauer aus, als die Piloten um 13.35 Uhr zu ihrem 15-minütigen Training aufbrachen. Rückkehrer und Superbike-Neuling Martin Vugrinec ging als einer der ersten auf die Strecke und übernahm auch kurz das Kommando an der Spitze. Dort wurde er von Marco Fetz abgelöst, der wiederum von Leandro Mercado und dessen 1.25,898 min von Platz 1 verdrängt wurde.

Doch auch Kevin Orgis, Jan Mohr und Max Enderlein drängelten sich an der Spitze. Denn nur die erst Drei hatten eine Chance aufs Weiterkommen. Mohr übernahm die Bestzeit mit einer 1.25,707 min, gefolgt von Mercado und Enderlein, die ebenfalls mit 1.25er-Zeiten unterwegs waren. Zur Halbzeit ging es für die meisten Piloten zu einem kurzen Boxenstopp, nur Orgis und Kofler blieben draußen. Rob Hartog und Sandro Wagner tauchten ebenfalls gleich wieder auf. Eine 1.25 min war nötig, um den Sprung in die Superpole 2 zu schaffen.

Doch in den letzten Minuten änderte sich nichts mehr und auch Mohr, Meracado und Enderlein gingen nicht mehr raus, sondern sparten sich die Körner für die gleich im Anschluss folgenden Superpole 2.

Ergebnis Superpole 1

1. Jan Mohr (A), BMW 1.25,707 min

2. Leandro Mercado (ARG), Kawasaki 1.25,898 min

3. Max Enderlein (D), Yamaha 1.25,973 min

4. Kevin Orgis (D), BMW

5. Maximilian Kofler (A), Yamaha

6. Rob Hartog (NL), Yamaha

7. Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki

8. Marco Fetz (D), BMW

9. Milan Merckelbagh (NL), BMW

10. Sandro Wagner (D), BMW

11. Leon Franz (D), BMW

12. Marc Moser (D), Ducati

13. Björn Stuppi (D), BMW