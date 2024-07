Schleiz Superpole 2: Mikhalchik holt Pole-Position

Man musste sich im Feld der IDM Superbike ordentlich ranhalten, wenn man einen Platz in der ersten Reihe ergattern wollte. Ilya Mikhalchik und Florian Alt battelten sich im Fern-Duell. Jähnig weiter im Aufwind.

Kaum war die Superpole 1 beendet, in der Jan Mohr, Leandro Mercado und Max Enderlein die Nase vorne hatten, ging es um 14.05 Uhr auch gleich mit der Superpole 2 weiter, wo es um die besten Startplätze für den morgigen Sonntag ging. Mit Spannung wurden die ersten Zeiten erwartet.

Kurz war Ilya Mikhalchik der schnellste Mann auf der Strecke, wurde jedoch gleich von Gastfahrer Markus Reiterberger mit einer Zeit von 1.24,295 min verdrängt. Der Bayer war seit zwei Jahren bei keinem IDM-Lauf mehr am Start und daher auch seit zwei Jahren auf keinen Pirelli-Reifen mehr. Denn in der Langstrecken-WM und der Asiatischen Superbike-Meisterschaft setzen er und sein Team auf Dunlop-Reifen. Doch die Eingewöhnung ging sichtlich schnell.

Doch Mikhalchik ließ nicht locker und legte nach. Mit einer Zeit von 1.23,983 min und sollte dann trotz einiger Angriffe auch nicht mehr lockerlassen. Hinter Reiterberger auf Platz 2 lauerten noch Jan-Ole Jähnig und Patrick Hobelsberger auf ihre Chance auf einen Startplatz in Reihe 1. Florian Alt hielt sich da noch vornehm zurück und war mit einer 1.24,699 min auf dem fünften Rang unterwegs. Alle Piloten blieben auch noch für weitere Runden draußen und konzentrierten sich auf die eine schnelle Runde. Keine Zeit für Boxenstopps.

Um die Spannung noch weiter zu steigern, streikte kurzzeitig das Live-Timing und ließ die Umstehenden im Ungewissen, welcher Fahrer nun auf welcher Position lag. Hannes Soomer klinkte sich mit einem Sturz aus der Wettfahrt aus, blieb laut Monitor aber unverletzt. Reiterberger hatte in der Zwischenzeit eine 1.24,295 min geschafft und sicherte damit seinen zweite Platz ab. Alt hatte sich an Hobelsberger vorbei auf den vierten Rang gearbeitet. Doch eine tiefe 1.24 min war für die erste Startreihe nötig. Vorerst.

Jan-Ole Jähnig haute dann als einziger nach Mikhalchik eine 1.23,969 min raus und schob sich an Reiterberger vorbei auf den zweiten Rang. Auch Alt kam plötzliche mit einer 1.23,996 min an Reiterberger vorbei, der damit in Reihe 2 zurückfiel. Also musste es für Reihe 1 eine 1.23er-Runde her. Doch das schaffte außer den Top-3 niemand mehr.

Mikhalchik und Alt ließen bis auf die letzten Meter die Muskeln spielen und jeder der beiden verbesserte seine eigene Rundenzeit erneut in der achten von neun gefahrenen Runden. Mikhalchik behielt mit einer 1.23,444 min und fünf Zehntel Vorsprung klar die Oberhand.

Ergebnis Pre-Practice Superpole 2 - Startaufstellung

1. Ilya Mikhalchik (UKR), BMW 1.23,444 min

2. Florian Alt (D), Honda 1.23,912 min

3. Jan-Ole Jähnig (D), BMW 1.23,969 min

4. Markus Reiterberger (D), BMW 1.24,255 min

5. Patrick Hobelsberger (D), BMW 1.24,523 min

6. Leandro Mercado (ARG), Kawasaki 1.24,605 min

7. Toni Finsterbusch (D), BMW 1.24,625 min

8. Bálint Kovács (HU), BMW 1.24,787 min

9. Jan Mohr (A), BMW 1.24,906 min

10. Philipp Steinmayr (A), BMW 1.24,923 min

11. Thomas Gradinger (A), Yamaha 1.24,950 min

12. Luca Grünwald (D), BMW 1.24,992 min

13. Colin Velthuizen (NL), BMW 1.25,067 min

14. Max Enderlein (D), Yamaha 1.25,129 min

15. Hannes Soomer (EST), BMW 1.26,172 min

16. Kevin Orgis (D), BMW

17. Maximilian Kofler (A), Yamaha

18. Rob Hartog (NL), Yamaha

19. Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki

20. Marco Fetz (D), BMW

21. Milan Merckelbagh (NL), BMW

22. Sandro Wagner (D), BMW

23. Leon Franz (D), BMW

24. Marc Moser (D), Ducati

25. Björn Stuppi (D), BMW