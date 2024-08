IDM Assen: Der Plan am Sonntag – live und in Farbe

Ein Rennsonntag in Assen steht auf dem Programm und es wird allerlei geboten. Acht Rennen gibt es zu sehen, sieben davon im Live-Stream. Erste Vorentscheidung in den diversen Titelkämpfen können fallen.

Neben den IDM Solo-Klassen Supersport 300, Supersport und Superbike sind auch die Rahmen-Klassen R7 Cup und Northern Talent Cup am Start. Ein besonderes Bonbon liefern die WM-Duos aus der FIM Sidecar.

Noch mehr Assen

Auch nach dem Besuch der IDM und der Seitenwagen-WM ist auf dem TT Circuit noch längst nicht Schluss mit der Action auf der Strecke. Neben unzähligen Angeboten von Publikumsfahrten sowohl für Auto als auch Motorrad gibt es auch noch einiges an Rennsport zu sehen:



13. September Classic GP

14. September Bromfietts/CGP

15. September Classic GP

20. – 22. September ADAC Racing Days



Und wer will kann schon für das kommende Jahr vorausplanen. Denn der nächste GP kommt bestimmt. Im Terminkalender für den MotoGP haben die Niederländer das Datum 27. – 29.06.2025 stehen. Alle, die 2024 Tickets über die Rennstrecke bestellt haben, werden vor 2025 automatisch eine Nachricht erhalten, um ihre Tickets erneut zu reservieren. Für neue Käufer wird im August online ein Formular zur Verfügung stehen, mit dem sie auch vor der Eröffnung des Webshops Karten reservieren können. Die Eröffnung des Webshops ist für den 1. Dezember geplant.

Auf direktem Weg

Vor allem für Norddeutsche Fans ist der Weg nach Assen überschaubar. Der TT Circuit befindet sich direkt an der Autobahn A28. «Sie kommen mit dem Auto oder Motorrad aus Richtung Zwolle/Hoogeveen», erläutern die Streckenetreiber. «Dann folgen Sie der A28 und nehmen Sie die Ausfahrt 31A Assen Zuid. Kommen Sie aus Richtung Groningen? Dann nehmen Sie die Ausfahrt 32 Assen, was auch Besucher aus Richtung Veendam und Gieten tun sollten. Nach der Ausfahrt folgen Sie den Schildern zum TT Circuit.

Planen Sie Ihre Route online und nutzen Sie die folgende Adresse, um sich zu orientieren: TT-Rundkurs Assen, De Haar 9, 9405 TE Assen.

Der Stream

Vor allem mit ihrer Live-Drohne liefern die Macher des IDM-Live-Streams von Radio Viktoria immer wieder faszinierende Bilder. «Auch in Assen setzen wir nun erstmals unsere Live-Drohne ein», freut sich Produktionsleiter Stephan Kraus. «Dort ist es nochmals schwerer die nötigen Genehmigungen zum Einsatz einer Drohne zu bekommen. Für dieses Jahr haben wir diese aber nun alle fristgerecht erhalten.» Wer nebenher noch an den aktuellen Zeiten der Fahrer interessiert ist, kann sich kostenlos beim Live-Timing der Firma Bike Promotion bedienen.

Die Sendezeiten

12:05 Uhr – Welcome Moderation

12:10 Uhr – IDM SBK RACE 1 (race start 12:20 Uhr)

13:00 Uhr – IDM SSP RACE 1 (race start 13:10 Uhr)

13:55 Uhr – Northern Talent Cup RACE 2 (race start 14:00 Uhr)

14:40 Uhr – IDM SSP300 RACE 2 (race start 14:50 Uhr)

15:32 Uhr – FIM Sidecar World Championship RACE (race start 15:40 Uhr)

16:20 Uhr – IDM SBK RACE 2 (race start 16:30 Uhr)

17:10 Uhr – IDM SSP RACE 2 (race start 17:20 Uhr)

Das Wetter

In Assen bleibt von morgens bis zum Nachmittag die Wolkendecke geschlossen bei Temperaturen von 15 bis 21°C. Am Abend stören in Assen nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Tiefsttemperaturen von 12°C. Mit Böen zwischen 12 und 33 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Sonntag, den 18.08.2024

11.00 bis 11.55 Uhr Warm-up



12.20 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

13.10 Uhr Rennen 1 IDM Supersport

14.00 Uhr Rennen 2 NTC

14.50 Uhr Rennen 2 IDM SSP 300

15.40 Uhr Rennen 2 WM Sidecar

16.30 Uhr Rennen 2 IDM Superbike

17.20 Uhr Rennen 2 IDM Supersport

18.00 Uhr Rennen 2 R7 Cup