IDM Assen: Alt holt Pole vor Mikhalchik und Soomer

Auch wenn die Superpole 1, die über die endgültigen Startplätze der Top 15 nur 15 Minuten dauert, ist der neue Quali-Modus spannend. Denn neben Gas geben ist auch Taktik gefragt.

Die ersten 12 aus dem Superpole Pre Practice plus die schnellsten Drei aus der Superpole 1 und fertig ist die Superpole 2. Dort wurde im niederländischen Assen in überschaubaren 15 Minuten um die besten Startplätze gekämpft. Aus der Superpole 1 waren Patrick Hobelsberger, Max Enderlein und Max Kofler dazugekommen.

Florian Alt legte mit seiner Holzhauer-Honda in seiner ersten gezeiteten Runde mit einer 1.38,382 mim vor, hatte zeitlich gesehen aber Patrick Hobelsberger und Hannes Soomer im Nacken sitzen. Ilya Mikhalchik ging erst nach vier Minuten auf die Strecke und griff von hinten in Richtung Pole-Position. Alt rollte nach zwei Runden in die Box und musste seinen ersten Platz Jan-Ole Jähnig überlassen, der sich mit einer Zeit von 1.38,138 vor ihn gedrängelt hatte.

Doch inzwischen hatte sich auch Mikhalchik warmgefahren und setzte eine Zeit von 1.38,123 min und hatte damit auf Rang 1 Platz genommen. Alt war damit auf Platz 3 zurückgerutscht. Hannes Soomer hatte sich dann ebenfalls noch an Alt vorbeigeschoben.

Doch Alt hielt seinen Boxenstopp extrem kurz und ging sogleich wieder in den Angriffsmodus über. Stattdessen hatten nun seine direkten Konkurrenten Mikhalchik und Jähnig die Box angesteuert. Vier Minuten standen da noch auf der Uhr. Und der Boxenstopp hatte sich gelohnt. 1.37,818 min und Pole-Position für Alt. Doch auch Mikhalchik setzte nochmals an, hatte aber nur noch eine Runde Zeit zum Anlauf nehmen. Im ersten Sektor war der Ukrainer Schnellster, winzige Zeitverluste gab es in Sektor 2 und Bestzeit wieder in Sektor 3. Da alles brachte ihm eine 1.37,991 min und den zweiten Platz ein und da er sieben Sekunden vor der schwarz weiß karierten Flagge noch über die Ziellinie donnerte, war sogar noch eine weitere Runde drin. Doch die brachte keine Verbesserung mehr.

IDM Superbike Superpole 2

1. Florian Alt (D), Honda 1.33,818 min

2. Ilya Mikhalchik (UKR), BMW 1.37,991 min

3. Hannes Soomer (EST), BMW 137,997 min

4. Jan-Ole Jähnig (D), BMW 1.38,014 min

5. Patrick Hobelsberger (D), BMW 1.38,188 min

6. Leandro Mercado (ARG), Kawasaki 1.38,462 min

7. Maximilian Kofler (A), Yamaha 1.38,721 min

8. Colin Velthuizen (NL), BMW 1.38,749 min

9. Toni Finsterbusch (D), BMW 1.38,788 min

10. Bálint Kovács (HU), BMW 1.38,056 min

11. Milan Merckelbagh (NL), BMW 1.1.39,017 min

12. Jan Mohr (A), BMW 1.39,118 min

13. Max Enderlein (D), Yamaha 1.39,286

14. Philipp Steinmayr (A), BMW 1.39,329 min

15. Rob Hartog (NL), Yamaha 1.39,526 min



Superpole 1



16. Kevin Orgis (D), BMW

17. Lorenzo Zanetti (I), Ducati

18. Thomas Gradinger (A), Yamaha

19. Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki

20. Luca Grünwald (D), BMW

21. Oliver König (CZ), Ducati

22. Marc Moser (D), Ducati

23. Sandro Wagner (D), BMW

24. Leon Franz (D), BMW

25. Björn Stuppi (D), BMW

26. Julius Ilmberger (D), BMW