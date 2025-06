ADAC WildCard Challenge ebnet Weg ins IDM-Finale

Wer günstig zu einem Start beim IDM-Finale auf dem Hockenheimring kommen will, tut gut daran, in den lizenzfreien Serien bei Hafeneger, IBPM und Speer Gas zu geben. Für die Top Drei gibt es Unterstützung.

Wer beim IDM-Auftakt in der Motorsport Arena Oschersleben aufgepasst hat, konnte auch Udo Mark im Fahrerlager entdecken. Mark ist selbst schon mit dem Superbike im Rahmen der Pro Superbike angetreten und war der erste offizielle IDM-Serienmanager. Aktuell berät er den ADAC, der seit letztem Jahr der Promoter in Sachen Motorrad-Rennsport ist und von da aus die Aufgaben und Aufträge verteilt. Unter anderem auch an den IDM-Promoter aus Stuttgart.

«Seit dieser Zeit unterstütze ich den ADAC in einer beratenden Funktion im Bereich Motorrad-Straßen-Rennsport», erklärt Mark. «Die Themen sind ja seit vielen Jahren bekannt. Nachwuchs, Rennserien, Breitensport, Konzepte für die Zukunft, ect. Für die Jugend wird beim ADAC ja viel getan. Nun wurde auch die Förderung durch die Stiftung Sport neu aufgesetzt.»

«Aber auch im Breitensport ist der ADAC aktiv», sagt Mark weiter. «Mit der ADAC WildCard Challenge wollen wir ambitionierten Hobbyrennfahrern eine Chance bieten. Ganz einfach und unkompliziert haben die drei Bestplatzierten der bekanntesten Hobbyrennserien die Möglichkeit, beim IDM Finale in Hockenheim dabei zu sein. Eine Verknüpfung der Hobby-Szene mit dem lizensierten Rennsport gab es in dieser Form noch nie.»

Mit der neuen ADAC WildCard Challenge schafft der ADAC eine Chance für ambitionierte Motorradrennfahrer und -fahrerinnen, um erste Erfahrungen im lizensierten Sport zu sammeln. Die Challenge richtet sich an Interessierte, die bisher im lizenzfreien Sport wie in der German Moto Masters (GMM 1000), der Internationalen Bike Promotion Meisterschaft (SBK open) sowie des Speer Regio Cup (Moto 1000) aktiv sind. Fahrer und Fahrerinnen, die bis zum 18. August 2025 in einer der drei Rennserien einen Platz unter den ersten Drei ihrer Klasse belegen, qualifizieren sich für eine kostenlose Wildcard-Teilnahme beim Finale der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in der Klasse Pro Superstock 1000.

Für die Besten in der ADAC WildCard Challenge werden sämtliche relevanten Kosten übernommen. Darunter Lizenzgebühren, Nenngeld und Boxenplatz. Abhängig von der Platzierung werden von Pirelli, dem Reifenausrüster der IDM, zudem Reifenkontingente bereitgestellt. Damit soll der Sprung auf die große Rennsportbühne nicht an finanziellen Hürden scheitern.

Durch die Unterstützung von Hafeneger Renntrainings (GMM), Maxx Moto (IBPM) und Speer Racing (SRC) in den jeweiligen Serien, werden die Teilnehmenden ideal vorbereitet. Die Plätze im großen Feld der Pro Superstock 1000 sind jedoch hart umkämpft. PS Track Events als Ausrichter der Rennserie wird daher im Vorfeld die Konkurrenzfähigkeit der Teilnehmenden überprüfen und sicherstellen. Die Rundenzeiten auf dürfen maximal 110 Prozent der jeweiligen IDM-Referenzzeiten betragen.

«Der Stichtag wurde so gelegt», so die Verantwortlichen des ADAC, «dass in allen teilnehmenden Serien mindestens vier von fünf Veranstaltungen abgeschlossen sind, das sorgt für eine gute Grundlage zur Bewertung der sportlichen Leistung. Mit der WildCard Challenge setzt der ADAC ein starkes Zeichen für die Förderung des Motorradsports und bietet ambitionierten Amateurrennfahrern die Chance, sich unter professionellen Bedingungen zu beweisen.»

Die Anmeldung zur Challenge erfolgt bis zum 25. August 2025 über Fabian Schuster (fabian.schuster@adac.de) oder Udo Mark umark@17-gmbh.de.

ADAC WildCard Challenge Förderung

Für alle Fahrer und Fahrerinne, die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen und zum Stichtag 18.08.2025 in ihrer Klasse unter den Top 3 liegen.

Platz 1:

Übernahme der Kosten für die B-Lizenz (sofern noch nicht vorhanden)

Übernahme des Nenngelds für das IDM-Finale

Bereitstellung von sechs Reifen, Boxenplatz

Platz 2:

Übernahme der Kosten für die B-Lizenz (sofern noch nicht vorhanden)

Übernahme des Nenngelds für das IDM-Finale

Bereitstellung von 3 Reifen, Boxenplatz

Platz 3:

Übernahme der Kosten für die B-Lizenz (sofern noch nicht vorhanden)

Übernahme des Nenngelds für das IDM-Finale, Boxenplatz

Ansprechpartner

Fabian Schuster

Leiter Motorsport Motorrad und Motorradkoordination

Tel.: +49 (0)89-7676 4451

Mobil: +49 (0)171 555 51 90

fabian.schuster@adac.de



Udo Mark

(Im Auftrag des ADAC)

ADAC Motorradsport

Tel.: +49 7723 9295 901

Mobil: +49 176 2713 1363

umark@17-gmbh.de