Lausitzring: Sidecar-Weltmeister als Gaststarter

Zum Auftakt der IDM Sidecar sind auf dem Lausitzring 13 Gespanne am Start, darunter zwei Teams als Gaststarter. Titelverteidiger sind Josef Sattler und Beifahrer Luca Schmidt.

Eigentlich hatte man sich noch mehr Aufschwung erhofft vom Engagement Jürgen Röders für die IDM Sidecars. Bisher haben sich aber nur elf permanente Starter für diese Serie eingetragen. Allerdings sind ab dieser Saison nur noch Motoren bis 600 ccm zugelassen, die 1000er dürfen nicht mehr mitfahren, auch nicht mit einer Extra-Wertung wie in der vergangenen Saison.

Der Hesse Röder, verdienter Sponsor und Inhaber des Teams Bonovo action, hat sein Hauptaugenmerk, wie es scheint, mittlerweile mehr in die Superbike-Weltmeisterschaft verlegt. Dort ist sein «Bonovo action BMW Racing Team» mit den Fahrern Loris Baz und Eugene Laverty durchaus erfolgreich in die neue Saison gestartet.

In der Sidecar-WM sind die von Röder unterstützten Teams - Stand jetzt - von vier auf nur noch eines geschrumpft. Nur der Niederländer Bennie Streuer und sein neuer Beifahrer Kevin Kölsch aus Erndtebrück fahren permanent in der WM mit. Der Finne Pekka Päivärinta muss derzeit passen, da er sich einer Schulteroperation unterziehen musste.

Röders stärkstes Pferd im Bonovo-Stall, der Brite Tim Reeves, setzt in dieser Saison auf die IDM, da die lukrativen TT-Rennen auf der Isle of Man mit einem WM-Termin kollidieren. Josef Sattler und Luca Schmidt wollen in der IDM ihren Titel verteidigen und in der WM nur Gaststarts absolvieren.

Zum Auftakt der IDM auf dem Lausitzring sind an diesem Wochenende alle Bonovo-Teams im Einsatz, außer Päivärinta/de Haas aus den genannten Gründen. Auch Max Zimmermann, der in der Lausitz Ronja Mahl im Boot hat, und Lennart Göttlich mit Beifahrer Uwe Neubert. Das Bonovo-Junior-Team ist Gaststarter, da Göttlich noch nicht volljährig ist und laut IDM-Reglement daher nicht Permanent-Starter sein kann.

Interessantestes Sidecar-Team im IDM-Feld auf dem Lausitzring sind die amtierenden Weltmeister Markus Schlosser/Marcel Fries als Gaststarter. Die beiden Schweizer zeigten schon zum WM-Auftakt in Assen, dass sie wieder sauschnell sind und sich auch von technischen Schwierigkeiten nicht beeindrucken lassen. Sie nehmen den IDM-Auftakt als günstige Gelegenheit wahr, weiter ihr Material bei starker Konkurrenz zu testen.

Gespannt sein darf man auch über die Rivalität unter den Bonovo-Teams. Tim Reeves hat es mit seiner Aggressivität zuletzt beim Northern Sidecar Cup in Hengelo arg übertrieben. Auf dem Straßenkurs hatte der Brite mit Kevin Rousseau im Seitenwagen im ersten Rennen einen schlechten Start und wollte sich in der ersten Kurve gleich an Helmut «Lingo» Lingen auf seiner 1000er-Suzuki vorbei drücken.

Das ging schief. Die hektische Aktion endete damit, dass beide Teams in den Kies preschten und das britisch-französische Duo auf dem Dach landete. Nach Zeugenaussagen soll der Brite dann wütend zu Lingen gerannt sein und ihm die Faust auf das Visier gehauen haben. Für das zweite Rennen wurden Reeves/Rousseau von denn Offiziellen disqualifiziert, da Reeves handgreiflich geworden sei.

Der erste Lauf zur IDM Sidecars findet am Samstag, 7, Mai, um 17.15 Uhr statt. Im Sprintrennen geht es über nur sechs Runden. Lauf 2 wird am Sonntag um 16.35 Uhr gestartet und geht über zwölf Runden.

Starterfeld IDM-Sidecars Lausitzring:

1. Sattler/Schmidt (D)

2. Reeves/Rousseau (GB/F)

3. Streuer/Kölsch (NL/D)

4. Schwegler/Kopecky (D/CZ)

5. Remsé/Wechselberger (SLO/A)

6. Zimmermann/Mahl (D)

7. Kimeswenger/Sedlacek (A)

8. Kranenburg/van Middegaal (NL)

9. Vermeule/Bouius (NL)

10. Pärm/Lipstok (EST)

11. Rutz/Marklin (CH/D)

Gaststarter:

12. Schlosser/Fries (CH)

13. Göttlich/Neubert (D)

Zeitplan:

Samstag, 7. Mai: 17.15 Uhr Sprintrennen (6 Runden)

Sonntag, 8. Mai: 16.35 Uhr Rennen 2 (12 Runden)