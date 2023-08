Josef ‚Sepp’ Sattler macht jetzt als Fahrer Schluss

Was sich schon angedeutet hatte, ist jetzt Wahrheit geworden. Nach seinem schweren Unfall in Schleiz hat Josef Sattler beschlossen, sich mit 58 Jahren aus dem aktiven Rennsport zurückzuziehen.

Josef, genannt Sepp, Sattler ist ein Aushängeschild im deutschen Seitenwagensport. Der sympathische Bayer aus Triftern gewann 2014, 2018, 2021 und 2022 die Internationale Deutschen Motorrad Meisterschaft (IDM) in dieser speziellen Klasse und war dazu auch jahrelang in der WM vertreten.

In der jetzt laufenden Saison war Sattler mit seinem 38 Jahre jüngeren Beifahrer Luca Schmidt aus Zeulenroda in Thüringen auf dem besten Weg, den IDM-Titel ein drittes Jahr in Folge zu verteidigen. Sie gewannen das Auftaktrennen auf dem Sachsenring und wurden Zweite, siegten uneinholbar in beiden Rennen der zweiten IDM-Veranstaltung in Most und gewannen erneut im ersten Lauf auf dem Schleizer Dreieck.

Im zweiten Rennen von Schleiz kämpften Sattler/Schmidt um die Führung und lagen auf Position zwei hinter ihren Bonovo-Kollegen Lennard Göttlich/Lucas Krieg , als sie ohne Vorwarnung in Runde zwölf auf einer Ölspur wegrutschten und sich überschlugen.

Sattler trug dabei eine schwere Gehirnerschütterung und Stauchungen in der Wirbelsäule davon und musste eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Obwohl der 58-Jährige sich auf dem Weg der Genesung befindet und in der IDM noch immer auf Platz zwei der Gesamtwertung liegt, beschloss er nun, seinen Helm an den Nagel zu hängen.

In Zukunft wird sich Sattler vermehrt um den Seitenwagen-Nachwuchs kümmern und im Bonovo action Team weiterhin aktiv bleiben. Denn neben dem Pilotieren seines Seitenwagens, tüftelt der motorsportpassionierte Deutsche gern an Motoren und hatte für sein eigenes Gespann bereits zahlreiche Verbesserungen entwickelt.

Josef Sattler: «Ich möchte zunächst Jürgen Röder für seine Unterstützung danken. Zusammen haben wir das Maximum herausgeholt. Es war toll, dass wir in seinem Team fahren durften, es war eine schöne Zeit, aber es bleibt natürlich auch eine schöne Zeit. Ich bin froh, dass mir immer genug Zeit neben der Arbeit blieb, all das zu verwirklichen. Vielen Dank an alle Sponsoren, Helfer, Gönner, dass wir so etwas überhaupt bestreiten konnten. Besonderer Dank an mein treues Team, das mich jahrelang begleitet und unterstützt hat und natürlich danke an meine Familie, die das alles mitgemacht hat.»

Jürgen Röder (Bonovo action Teambesitzer): «Wir bedauern natürlich die Entscheidung, können sie aber als Bonovo action absolut nachvollziehen und respektieren sie, sowie wir auch großen Respekt vor der Leistung haben, die Josef Sattler Zeit seines aktiven Rennfahrerdaseins geleistet hat. Wir drücken ihm noch einmal unseren Dank aus für die Zeit, die wir zusammen waren und vor allem auch Dankbarkeit, dass wir diese Zeit bei Bonovo action mit ihm gemeinsam hatten. Wir beglückwünschen ihn noch einmal zu den zwei deutschen Meistertiteln, die er in dieser gemeinsamen Zeit erfahren hat. Wir wünschen ihm für alles, was er in Zukunft plant, alles erdenklich Gute und ich denke, dass wir da auch noch ein Stück des Weges gemeinsam gehen werden.»