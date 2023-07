Sepp Sattler: «Da ist der Luca schon ganz heiß drauf»

Auf dem Schleizer Dreieck stehen an diesem Wochenende unter anderem zwei Läufe der IDM Seitenwagen auf dem Programm. Josef Sattler und Beifahrer Luca Schmidt (Bonovo Action) wollen ihre Führung weiter ausbauen.

Nach vier von insgesamt zwölf Rennen führen Josef Sattler/Luca Schmidt (ARS Yamaha) die IDM Seitenwagen erwartungsgemäß an. Das Bayerisch-thüringische Duo ist im Verlaufe der Saison immer schneller geworden. «Einmal ist da natürlich, dass der Luca und ich immer besser aufeinander abgestimmt sind», sagte der 58 Jahre alte Bayer im Vorfeld des Rennwochenendes in Schleiz.

Und zudem mache sich auch die viele Arbeit des Teams in puncto Technik deutlich bemerkbar. Sattler: «Da ist die neue Airbox, die Motec-Elektronik und so weiter, da haben wir im Team Vieles selbst erarbeitet, das macht sich jetzt bezahlt. Insgesamt haben wir uns fahrerisch und technisch weiterentwickelt.»

So sind Sattler/Schmidt zu Testzwecken in der Internationalen Sidecar Trophy mitgefahren. «Da waren wir mit unserem 600er drei Sekunden schneller als der Mike Roscher mit dem 1000er-Gespann», so Sattler. Die Probleme mit dem elektronischen Gasgriff, wie beim IDM-Durchgang in Most (CZ), wo im zweiten Rennen das Gas für Sekundenbruchteile komplett ausgeschaltet war, scheinen inzwischen auch behoben.

Auf die beiden Rennen in Schleiz freuen sich die zweimaligen IDM-Meister vom Team Bonovo Action. Vor allem der junge Luca Schmidt erwartet wieder viele seiner Freunde und Fans aus Thüringen an der Strecke und im frei zugänglichen Fahrerlager. «Sepp» Sattler: «Da geht es mehr links rum, das ist für den Beifahrer immer eine Herausforderung, aber da ist der Luca schon ganz heiß drauf.»

Am Freitag ist von 12 bis 12.30 Uhr das Freie Training für die Sidecars, um 18.05 Uhr geht es ins Qualifying 1. Q2 ist am Samstagvormittag ab11.35 Uhr, bevor am späten Nachmittag um 17.40 Uhr das erste Rennen gestartet wird. Rennen 2 der Sidecars ist am Sonntag um 12.30 Uhr.

Starterfeld IDM Sidecar Schleiz:

Josef Sattler/Luca Schmidt (ARS Yamaha)

Lennard Göttlich/Lucas Krieg (ARS Yamaha)

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (LCR Yamaha)

Peter Kimeswenger/Ondřej Sedlacek (LCR Yamaha)

Max Zimmermann/Ronja Mahl (ARS Yamaha)

Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (LCR Yamaha)

Enrico Wirth/Werner Lüttke (LCR Yamaha)

Stand IDM Sidecar nach 4 von 12 Rennen:

1. Sattler/Schmidt (D), 95 Punkte

2. Göttlich/Krieg (D), 72

3. Cable/Richardson (GB), 48

4. Peugeot/Peugeot (F), 45

5. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ) 40

6. Zimmermann/Mahl (D), 33

7. Remse/Wechselberger (SLO/A), 27

8. Vinet/Darras (F), 27

9. Archer/Christie (GB), 24

10. Schwegler/Kopecky(D/CZ), 0