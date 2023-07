Schleiz Rennen 1: Wie erwartet Sattler/Schmidt vorne

Das erste Rennen der IDM Sidecars entschieden Josef Sattler/Luca Schmidt vom Team Bonovo Action klar für sich. Auf Platz 2 die Franzosen Ted und Vincent Peugeot vom Bonovo Action Junior-Team Lennard Göttlich/Lucas Krieg.

Nur sieben Teams waren auf dem 3,805 Kilometer langen Schleizer Dreieck bei den Sidecars am Start. Wie die Positionierung zu Beginn in der ersten Startreihe des elf Runden langen Rennens, so war am Ende auch die Zieldurchfahrt. Sattler/Schmidt vor den Peugeots und Göttlich/Krieg.

Dass Sepp Sattler und Luca Schmidt das Rennen dominieren würden, konnte man voraussagen. So kam es auch. Die IDM-Leader vom Bonovo Action Team hatten mit ihrer bestens eingestellten ARS Yamaha einen Top-Start und schon nach Runde 2 mehr als drei Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz dahinter.

Der erfahrene, mittlerweile 58-jährige Bayer aus Pfarrkirchen sowie sein 20 Jahre junger Beifahrer Luca Schmidt aus dem nahen Zeulenroda spulten eine Runde nach der anderen sauber ab. Ihr Sieg war hochverdient.

Dahinter waren die Gaststarter Enrico Wirth und Beifahrer Werner Leo Lüttke die Überraschung des Rennens. Das Team Zweirad Wirth fuhr sieben Runden lang mit viel Speed und schlauen Linien ein prima Rennen auf Rang zwei.

Die Franzosen Ted und Vincent Peugeot mit ihrer wunderbar lackierten LCR Yamaha versuchten alles, um die Führenden aus der Internationalen Sidecar Trophy zu überholen. Aber erst anfangs der siebten Runde konnten sie am Buchhübel in der Linkskurve außen fahrend an den Deutschen vorbei stoßen und die Verfolgung von Sattler/Schmidt aufnehmen. Dabei fuhren sie mit 1:33.44 min Bestzeit.

Platz drei gehörte aber nicht Wirth/Lüttke, sondern dem Bonovo Action Junior-Team mit Lennard Göttlich am Lenker und Lucas Krieg im Beiwagen. Die beiden Youngster, mit zuviel Wheelspeel nicht sehr gut gestartet, saugten sich mit ihrer ARS Yamaha immer näher an Wirth/Lüttke heran und kassierten sie eine Runde vor Schluss ein. Damit standen auch sie am Ende auf dem Podium. Göttlich widmete das Podium seiner «Mutti» artig zum Geburtstag.

Hinter den viertplatzierten Wirth/Lüttke klaffte eine 35 Sekunden große Lücke. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ) retteten Rang 5 knapp vor Max Zimmermann/Ronja Mahl (D). Markus Schwegler und Beifahrer Ondrej Kopecky (D/CZ) wurden mit fast 50 Sekunden auf Sattler/Schmidt Letzte.

Ergebnis IDM Sidecar Schleiz Rennen 1:

1. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), 11 Runden

2. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), 4.040 sec

3. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), 8.141

4. Enrico Wirth/Werner Lüttke (D), 11.352

5. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), 35.187

6. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), 35.516

7. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), 43.844