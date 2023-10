IDM Oschersleben: Titel Nr. 2 für Peugeot/Peugeot?

Beim Finale der französischen Seitenwagen-Meisterschaft sicherten sich Ted und Vincent Peugeot den Titel. Am kommenden Wochenende (7. und 8.10.) könnte für Sohn-Vater-Paar in Oschersleben ein weiterer dazukommen.

Der Start in die französische Seitenwagen-Meisterschaft, in der an sieben Rennwochenenden je drei Läufe auf dem Programm standen, verlief in Le Mans für Ted und Vincent Peugeot (Seventy-Four Racing Team) aus dem knapp 4000 Einwohner zählenden Städtchen Pont-de-Roide-Vermondans nicht nach Wunsch. Erst vier Wochen später in Nogaro kam die Sohn-Vater-Paarung in Schwung und holte sich im Sprintrennen ihren ersten Saisonsieg.

In Magny Course gelang schließlich der Sprung an die erste Stelle der Tabelle. Mit dem jungen Schweizer Lukas Wyssen, der dieses Jahr der französischen Meisterschaft gegenüber der Weltmeisterschaft den Vorzug gab, und dessen erst 17-jährigen französischen Beifahrerin Ema Salmon erwuchs Peugeot/Peugeot ein starker Konkurrent um den Titel.

Erst am vergangenen Wochenende fiel beim Finale in Le Castellet die Entscheidung zugunsten der Franzosen. Der Sieg im ersten Rennen reichte, um sich vorzeitig den Gewinn der Meisterschaft zu sichern. Dass Wyssen/Salmon die beiden letzten Läufe an erster Stelle beendeten, änderte nichts mehr am Ausgang der Meisterschaft. Am Ende hatten Ted und Vincent Peugeot 37 Punkte Vorsprung auf das schweizerisch-französische Duo.

Beim Sidecar Festival in Oschersleben könnte dem 20-jährigen Franzosen, der international zu den größten Hoffnungen im Seitenwagensport zählt, der zweite Streich gelingen. Bei einem beruhigenden Vorsprung von 23,5 Zählern auf den deutschen Bonovo action Junior Lennard Göttlich, mit dem er in die Magdeburger Börde kommt, ist ihm – vorausgesetzt es gelingt zumindest eine Zielankunft – der Titel kaum noch zu nehmen.

Stand IDM Seitenwagen nach 10 von 12 Rennen

1. Peugeot/Peugeot (F), 152,5 Punkte. 2. Göttlich/Krieg (D), 129. 3. Sattler/Schmidt (D), 120. 4. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5. Archer/Christie (GB), 97. 6. Cable/Richardson (GB), 97. 7. Zimmermann/Mahl (D), 81. 8. Vinet/Pirat (F), 47. 9. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10. Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11. Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12. Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13. Leguen/Darras (F), 16.

WM-Stand nach 10 von 14 Rennen

1. Ellis/Clément (GB/F), 198 Punkte. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9. Sattler/Schmidt (D), 53. 10. Peugeot/Peugeot (F), 52. 11. Archer/Christie (GB), 37. 12. Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Zeitplan Sidecar Festival

Samstag, 07.10.2023

08:00-08:15 Freies Training Classic Demo 1

08:20-08:35 Freies Training Classic Demo 2

08:40-08:55 Freies Training Classic Demo 3

09:00-09:20 Qualifying Sidecar-Trophy

09:35-10:05 Freies Training FIM Seitenwagen

10:10-10:25 Freies Training Camathias Cup

10:30-11:00 Qualifying Sidecar-Trophy

10:05-11:20 Freies Training Classic Demo 1

11:25-11:40 Freies Training Classic Demo 2

11:45-12:00 Freies Training Classic Demo 3

12:00-12:30 Mittagspause

12:30-12:50 Qualifying FIM Seitenwagen

12:55-13:10 Qualifying Camathias Cup

13:25-13:45 Rennen 1 Sidecar-Trophy

13:50-14:05 Freies Training Classic Demo 1

14:10-14:25 Freies Training Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualifying FIM Seitenwagen

15:00-15:15 Freies Training Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualifying Camathias Cup

15:50-16:25 Rennen 2 Sidecar-Trophy

16:50-17:30 Sprintrennen FIM Seitenwagen

Sonntag, 08.10.2023

09:00-09:10 Warm-up Sidecar-Trophy

09:15-09:35 Freies Training Classic Demo 1

09:55-10:10 Warm-up FIM Seitenwagen

10:15-10:35 Freies Training Classic Demo 2

10:50-11:20 Rennen 1 Camathias Cup

11:25-11:45 Freies Training Classic Demo 3

11:50-12:20 Mittagspause

12:30-13:00 Rennen 3 Sidecar-Trophy

13:10-13:25 Freies Training Classic Demo 1

13:30-13:45 Freies Training Classic Demo 2

14:05-14:50 Rennen FIM Seitenwagen

15:00-15:35 Rennen 2 Camathias Cup

15:45-16:00 Freies Training Classic Demo 3