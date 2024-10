Lennard Göttlich: «Haben das Optimum herausgeholt»

Die beiden abschließenden Rennen der IDM Sidecar in Oschersleben gewann das gemischte Duo Lukas Wyssen/Ema Salmon (CH/F). Damit sind sie Vizemeister. Lennard Göttlich/Lucas Krieg wurden am Ende IDM-Dritte.

Für Lennard Göttlich und Beifahrer Lucas Krieg endete die Saison in der IDM Sidecar versöhnlich. Nachdem die beiden jungen Sachsen beim Meeting in Assen Mitte August ihre ARS Yamaha bei einem Abflug über die Curbs ziemlich demoliert hatten, konnten sie das Sidecar für die beiden letzten Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben pünktlich wieder zusammenflicken.

Ohne die Farben und Beschriftung ihres bisherigen Hauptsponsors Bonovo Action traten sie mit der gewohnten Startnummer 42 auf dem Kurs in der Magdeburger Börde in Sachsen-Anhalt in gänzlich neuem grünen Design an. Im ersten Lauf am Samstag wurden Göttlich/Krieg in der separaten IDM-Wertung Vierte, am Sonntag kamen sie auf Platz sechs ins Ziel.

Damit belegen die Youngster aus Eibau und Hohenstein-Ernstthal nach zehn Rennen und 115 Punkten Platz drei in der Wertung der IDM Sidecar, zwanzig Zähler vor dem Bayern Patrick Werkstetter und seinem französischen Beifahrer Valentin Pirat (Bonovo Action/Sattler Motorsport). In der WM rangieren Göttlich/Krieg vor den abschließenden beiden Rennen in Portugal auf Rang zehn. Auf den dortigen Start werden sie aber verzichten.

In den beiden Rennen in Oschersleben ging es für die beiden Sachsen darum, das Duo Werkstetter/Pirat auf Abstand zu halten, um den dritten Platz in der Abschlusswertung der IDM nicht zu gefährden. Das gelang mit den Plätzen vier und sechs.

Göttlich: «Für uns war vor dem Rennen alles klar. Wir wussten, in der WM geht es nach hinten, weil wir Estoril aus Kosten- und Zeitgründen auslassen müssen. In der IDM ging es nicht mehr weiter nach vorne und dann haben wir gesagt, wir fahren es zu Ende. Die lange Distanz war aber schwierig für mich, denn seit Schleiz sind wir nicht mehr so eine lange Strecke gefahren. Da muss sich man erstmal wieder rein finden.»

Im zweiten Rennen machte ihnen das Problem, den Reifensatz überhaupt nicht zum Arbeiten zu bekommen, einige Schwierigkeiten. Göttlich: «Am Anfang hat der Hinterreifen ziemlich geschmiert, dadurch ist er überhitzt, dann noch mehr geschmiert und weiter überhitzt, ein Teufelskreis. So ging es ab Runde zehn in puncto Pace abwärts. Dann hatten wir auch mal Pech beim Überrunden, aber das bleibt ja nicht aus auf so einer engen Strecke wie Oschersleben.»

Da Lennard Göttlich jetzt anfängt zu studieren, wird das Team insgesamt zeitlich etwas freier sein. «Wir wollen das Testprogramm ein bisschen erweitern», erklärt der Eibauer, «dieses Jahr hatten wir nur zwei Tests in der Trophy und in Val de Vienne. Das soll im kommenden Jahr optimiert werden. Wenn wir drei, vier Veranstaltungen zum Testen nutzen könnten, dann bin ich zuversichtlich, dass es nach vorne geht. Unter diese Saison machen wir jetzt einen Haken. Wir wollten in der IDM Dritte werden, das haben wir geschafft. Wir haben aus dieser Saison das Optimum herausgeholt.»

Ergebnisse IDM Sidecar Oschersleben:

Rennen 1: 1. Wyssen/Salmon, 25 Punkte. 2. Laidlow/Laidlow, 20. 3. Peugeot/Peugeot, 16. 4. Göttlich/Krieg, 13. 5. Werkstetter/Pirat, 11. 6. Cable/Richardson, 10. 7. Venus/Sedlacek, 9. 8. Leguen/Rouby, 8. DNF Leglise/Cescutti, 0. DNF Archer/Hofer, 0.

Rennen 2: 1. Wyssen/Salmon, 25 Punkte. 2 Laidlow/Laidlow, 20. 3 Peugeot/Peugeot, 16. 4. Leglise/Cescutti, 13. 5. Werkstetter/Pirat, 11. 6. Göttlich/Krieg, 10. 7. Archer/Hofer, 9. 8. Venus/Sedlacek, 8. 9. Cable/Richardson, 7. 10. Leguen/Rouby, 6.

Stand IDM Sidecars nach 10 von 10 Rennen: Pos Team Motorrad Punkte 1. Peugeot/Peugeot LCR Yamaha 214 2. Wyssen/Salmon LCR Yamaha 153 3. Göttlich/Krieg ARS Yamaha 115 4. Werkstetter/Pirat ARS Yamaha 95 5. Laidlow/Laidlow LCR Yamaha 89 6. Leglise/Cescutti LCR Yamaha 86 7. Venus/Sedlacek LCR Yamaha 85 8. Cable/Richardson LCR Yamaha 73 9. Archer/Hofer ARS Yamaha 71 10. Leguen/Rouby LCR Yamaha 40

11. Vinet/Vinet LCR Yamaha 13