Iglesias: Drei IDM-Rennen, drei Teams, drei Siege

Auch neben der Rennstrecke ist die Saison 2025 für den Spanier sportlich. In Most gewöhnte sich der ehemalige IDM-Meister ans dritte neue Team und das dritte neue Motorrad. Mit Erfolg.

Beim Auftakt in Oschersleben war Inigo Iglesias nach seinem Abschied aus der Supersport 300-WM im Team Hertrampf in der IDM Supersport angetreten. Kurz später stand der Spanier schon wieder ohne Job und ohne Motorrad da. Beim IDM-Rennen in Schleiz rauschte er mit der Triumph des Teams Freudenberg aufs IDM-Siegerpodest. Doch eine Zukunft gab es auch da nicht, denn Iglesias war nur für den verletzten Luis Rammerstorfer eingesprungen.

Da machte Iglesias‘ Manager Rob Vennegoor Nägel mit Köpfen und stampfte mal eben eine eigenes Team für die IDM Sportbike aus dem Boden. In Most gelang der Start von Inigo Iglesias und Wematik Racing by RT Motorsport bis auf ein technisches Problem in der Aufwärmrunde zum ersten Rennen fast optimal.

«Von null auf ein komplett neues Team in nur drei Wochen», erklärte die niederländisch-spanische Mannschaft in Most. «Nichts ist unmöglich, wenn Leidenschaft für den Sport und gegenseitiges Vertrauen an erster Stelle stehen. Wematik Racing by RT Motorsports hat am vergangenen Wochenende gezeigt, dass mit dem Engagement der Partner und des Teampersonals nichts unmöglich ist.»

Innerhalb einer Woche hatte PHR Performance eine Triumph Daytona 660 aufgebaut und Iglesias fuhr am Montag vor der Most-Premiere zum Shootout nach Cadwell Park. Nach seiner Rückkehr wurde der Rennanhänger bei Wematik beladen und die Reise zur IDM Most ging los. Am Donnerstagabend gab es in Most noch viel zu tun, um das Motorrad für das erste Freie Training am Freitagmorgen vorzubereiten. Auch der Fahrer selbst packte mit an.

Am Samstag wurden die letzten Anpassungen vorgenommen und Iglesias qualifizierte sich für den zweiten Startplatz. Da tauchte er im ersten Rennen allerdings nicht auf. Er hatte unterwegs die Kette seiner Triumph verloren und war auf dem Weg zurück in die Box. Sein Team war bereits informiert und in gut 90 Sekunden war das Arbeitsgerät mit einer neuen Kette versehen. Auf den letzten Drücker ging das Rennen für Iglesias den Regeln entsprechend vom letzten Startplatz los.

Schon auf den ersten Metern kassierte er die ersten Konkurrenten. Bis auf den zweiten Platz ging die Reise, bevor die Zielflagge kam. Lauf 2 war geprägt vom Kampf des Trios Iglesias, Oliver Svendsen und Petr Svoboda. Mit einem Vorsprung von 0,005 Sekunden wurde Inigo Iglesias als Sieger gewertet und der erste Sieg für das neu gegründete Team Wematik Racing by RT Motorsports war perfekt.

«Mit insgesamt drei Siegen und einem zweiten Platz aus zwei teilgenommenen Events liegt Inigo nun in der IDM Sportbike auf Platz 3 und mit 24 Punkten Rückstand auf den Führenden. Bei noch vier Runden, als acht Rennen vor Schluss, ist der Titelkampf noch völlig offen», versicherte Vennegoor. «Für die nächste Runde in Oschersleben vom 4. bis 6. Juli ist noch ein Test geplant, um mit der neuen Triumph Daytona 660 gut vorbereitet an den Start zu gehen. Ein großes Dankeschön an das gesamte Team, an Inigo Iglesias und alle unsere Partner, die dieses Projekt unterstützt haben und gemeinsam den Erfolg genießen können.»