Inigo Iglesias: Kampfansage mit neuem IDM-Team

Wematik Racing by RT Motorsports, unter der Leitung des Teammanagers Rob Vennegoor, freut sich, den sofortigen Einstieg in die IDM Sportbike-Klasse bekannt zu geben.

Beim IDM-Auftakt war Inigo Iglesias, der im Vorjahr mehr als einmal an der Spitze der Supersport 300-WM unterwegs gewesen ist, noch für das Team von Denis Hertrampf in der IDM Supersport am Start. Doch die Verbindung zwischen Teambesitzer und dem spanischen Piloten endete bereits nach dem ersten gemeinsamen Event wieder.

Iglesias‘ Manager Rob Vennegoor telefonierte sich die Finger wund und fand für seinen Schützling einen Platz im Team von Carsten Freudenberg. Auf dem Schleizer Dreieck vertrat er den verletzten Österreicher Rammerstorfer und bedankte sich mit einem Doppelsieg in der IDM Sportbike. Doch beim nächsten IDM-Lauf in Most wird Luis Rammerstorfer selber wieder dabei sein.

Jetzt meldete sich Iglesias mit einem neuen Team zurück. Die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Sponsor Wematik, der von Anfang an mit an Bord war, bildet das Fundament für dieses neue Abenteuer von Manager Rob Vennegoor. Vennegoor hatte zuvor seinen Rücktritt aus einem anderen Team angekündigt, doch nach einigen Wochen beschloss er, zu dem Sport zurückzukehren, der ihm seit 2005 so viel Erfolg beschert hatte.

Wematik Racing by RT Motorsports wird sein Debüt beim dritten Lauf der IDM Sportbike geben, der vom 20. bis 22. Juni auf dem Autodrom Most in Tschechien stattfindet. Das Team setzt dabei auf eine professionell von PHR Performance, dem Unternehmen von Peter Hickman, vorbereitete Triumph Daytona 660.

«Ich möchte all meinen langjährigen Partnern danken, die mich über viele Jahre unterstützt haben», erklärt Vennegoor. «Gleichzeitig freuen wir uns sehr, zwei neue Partner in diesem Projekt begrüßen zu dürfen: Volek Poedercoating und Winston Machines. Ihre Unterstützung ist entscheidend für unseren Erfolg.»

Das Ziel des Teams und seines Fahrers ist klar. Im Jahr 2026 in der neuen Klasse WorldSBK Sportbike an den Start zu gehen, welche die WorldSSP300 ersetzen wird. «Es war eine riesige Aufgabe, innerhalb weniger Wochen ein komplett neues Team sowohl personell als auch mit der nötigen Ausrüstung aufzustellen», fügt Vennegoor an. «Aber wir blicken optimistisch in die Zukunft, mit einem gut aufgestellten Team und einer starken Basis an loyalen Partnern.»

Iglesias und Vennegoor verbindet eine äußerst erfolgreiche Partnerschaft. Gemeinsam konnten sie bereits die Meisterschaft in der IDM Supersport 300 gewinnen und feierten zahlreiche Erfolge in der WorldSSP300. Während seiner IDM-Saison verpasste Iglesias nur in zwei Rennen das Podium. Insgesamt errang er vier Siege, vier zweite Plätze und drei dritte Plätze, sammelte 261 Punkte und gewann die Meisterschaft mit einem Vorsprung von 60 Punkten. Auch in der WorldSSP300 war Iglesias erfolgreich. Drei Siege und zehn Podestplätze sprechen für sich.

Vor dem Rennen in Most absolviert das Team am Montag, den 16. Juni, einen Testtag in Großbritannien, um sich optimal auf den Wettbewerb vorzubereiten.