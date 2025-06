IDM Schleiz: Sportbike-Doppelsieg für Iglesias

Vor wenigen Tagen war Inigo Iglesias nach der Trennung vom Team Hertrampf noch arbeitslos. In Schleiz meldete sich der Spanier als erfolgreicher Ersatzfahrer für Luis Rammerstorfer zurück.

Inigo Iglesias gewinnt gleich sein erstes Rennen in der IDM Sportbike auf dem Schleizer Dreieck. Der Spanier, der kurzfristig als Ersatz für den verletzten Luis Rammerstorfer ins Team Freudenberg RoRa-Paligo Racing rückte, krönte sein Debüt mit einem souveränen Sieg. Bis dahin war es ein echter Krimi.

Oliver Svendsen (Triumph Germany Racing Team), der nach einer Strafe von Startplatz 5 losfahren musste, katapultierte sich direkt auf Rang 2 hinter Pole-Mann Iglesias. Die beiden setzten sich bereits nach der ersten Runde vom Verfolgerfeld ab. Dahinter folgte Aprilia-Pilot Petr Svoboda (WRP Racing) und Justin Hänse (Motorradtke GYTR by Penz13) auf seiner Yamaha YZF-R7. Cedric Holme Nielsen (Motorradtke GYTR by Penz13) und Ben Kugler (MotoLife) komplettierten die erste Verfolgergruppe.

In der dritten Runde wagte Svendsen schließlich den entscheidenden Angriff, und der saß. Der Däne übernahm die Führung vor Iglesias. Kurz darauf zeigte die Rennleitung die Regenflagge, denn es begann leicht zu tröpfeln. Doch der Spuk war schnell vorbei, die Strecke blieb durchgehend befahrbar.

Iglesias blieb an Svendsen dran, doch in Runde 8 unterlief dem Spanier am Ende der Start-Ziel-Geraden ein Schaltfehler. Hänse war sofort zur Stelle und hing nun direkt am Heck der Triumph. Svendsen bekam Probleme mit seinem Hinterreifen, weshalb er etwas angeschlagen schien und seine Linie nicht mehr sauber halten konnte. Iglesias ließ nicht lange auf sich warten und machte Druck und Justin Hänse lauerte dicht dahinter. In der neunten Runde holte sich Iglesias schließlich die Führung von Svendsen zurück. Yamaha-Pilot Justin Hänse blieb zunächst noch dran, musste dann aber in der Schlussphase abreißen lassen.

In der vorletzten Runde drehte Iglesias drehte noch einmal richtig auf und fuhr fast eine Sekunde schneller als zuvor. Svendsen gab zwar alles, doch ein kleiner Verbremser in der letzten Runde besiegelte das Duell. Der Spanier überquerte als Erster die Ziellinie und feierte auf Anhieb seinen ersten IDM-Sieg in der neuen Sportbike-Klasse. «Das war einfach eine süße Revanche für all das Geschehen in den letzten Wochen», sagte Iglesias strahlend vor der Siegerehrung. «Ich konnte endlich zeigen, was in mir steckt – und ich fühle mich hier in Schleiz und auf dem Motorrad fast wie zu Hause.»

IDM Sportbike Ergebnis Rennen 1

1. Inigo IGLESIAS (E), Triumph

2. Oliver SVENDSEN (DK), Triumph

3. Justin HÄNSE (D), Yamaha

4. Petr SVOBODA (CZ), Aprilia

5. Ben KUGLER (D), Aprilia

6. Cedric HOLME NIELSEN (D), Yamaha

7. Kristoffer KÖNIG (D), Aprilia

8. Ty HENRIKSEN (DK), Aprilia

9. Anton SÖDERGREN (S), Triumph

10. Rick KOOISTRA (NL), Triumph

11. Sven SEIDLER (D), Aprilia

12. Korbinian BRANDL (D), Aprilia

Zweiter Sieg am Sonntag

Nach dem turbulenten Samstagslauf ging es in der IDM Sportbike gleich wieder zur Sache. Der zweite Lauf der neuen Klasse brachte nicht nur einen Re-Start, sondern auch einen dominanten Doppelsieger und ein neues Gesicht aufs Podium.

Nach dem Start, den Inigo Iglesias für sich entschied, kam der Berliner Cedric Holme Nielsen (Motorradtke GYTR by Penz13) vor der Zuschauertribüne beim Buchhübel zu Sturz. Das Motorrad blieb auf der Strecke liegen, weshalb die Rennleitung entscheid, das Rennen abzubrechen. Der Yamaha-Pilot blieb glücklicherweise unverletzt und wurde zur Sicherheit im Medical Center durchgecheckt.

Wieder war es nach dem nächsten Start Iglesias, der die Pace vorgab, dahinter Oliver Svendsen (Triumph Germany Racing Team) und Petr Svoboda (WRP Racing). Doch bereits in der zweiten Runde leistete sich Svoboda in der Kohlbach-Schikane einen Fehler und rauschte geradeaus. Damit machte er Platz für Justin Hänse (Motorradtke GYTR by Penz13) und Ben Kugler (MotoLife).

An der Spitze zogen Iglesias und Svendsen zunächst gemeinsam davon. Doch dann das bittere Aus für den Dänen. In Runde 3 verlor er die Kontrolle über sein Vorderrad und rutschte ins Kiesbett. Nach einem kurzen Check in der Box konnte Svendsen das Rennen zwar fortsetzen, die Podiumshoffnung war jedoch dahin. Iglesias hingegen zog nun einsam seine Kreise weiter und sicherte sich den Doppelsieg an seinem ersten IDM-Wochenende als Ersatzfahrer. «Es war ein fantastisches Wochenende hier für mich und ich habe mich von der ersten Minute sehr wohl hier gefühlt», berichtete der Spanier vor der Siegerehrung.

Den zweiten Platz konnte der Lokalmatador Hänse feiern. «Ich sag ihn ihm Kies liegen und wollte von da an nur noch mein Position verwalten», so der 22-Jährige aus Harth-Pölnitz. Hinter ihm versuchte Ben Kugler in den ersten Runden zwar, Druck zu machen, doch an dem Lokalmatador war kein Vorbeikommen. Statt alles auf Risiko zu setzen, agierte der Bayer clever. «Justin hatte die bessere Pace, also dachte ich mir, übertreib es nicht, bleib einfach dran.» Die Geduld zahlte sich aus, Rang 3 für Kugler, der damit sein erstes IDM-Podium feiern durfte. Ein echtes Ausrufezeichen für den 20-Jährigen, der erst seit vier Jahren aktiv Rennen fährt.

IDM Sportbike Ergebnis Rennen 2

1. Inigo IGLESIAS (E), Triumph

2. Justin HÄNSE (D), Yamaha

3. Ben KUGLER (D), Aprilia

4. Korbinian BRANDL (D), Aprilia

5. Petr SVOBODA (CZ), Aprilia

6. Ty HENRIKSEN (DK), Aprilia

7. Kristoffer KÖNIG (D), Aprilia

8. Rick KOOISTRA (NL), Triumph

9. Anton SÖDERGREN (S), Triumph

10. Sven SEIDLER (D), Aprilia

11. Alexander WEIZEL (D), Aprilia

12. Oliver SVENDSEN (DK), Triumph