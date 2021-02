IDM Supersport 300: Max Zachmann wieder in der Spur

Nach einem Jahr im ADAC Junior Cup 2016 schien die Karriere von Max Zachmann früh beendet. Dank einer für ihn entscheidenden Pause bestreitet der 18-Jährige in diesem Jahr seine bereits dritte Saison in der IDM Superspor

Wenn der IDM-Tross Ende April zum Lausitzring reist, wird auch Max Zachmann mit am Start sein. Der Baden-Württemberger geht 2021 in seine dritte Saison in der IDM Supersport 300.

Der 18-Jährige begann seine Laufbahn klassisch: «Angefangen hat alles mit sechs Jahren auf dem Pocketbike. Nach einigen Jahren bin ich dann auf das Mini Bike umgestiegen und nahm 2013 an meiner ersten Saison in der Einsteiger-Klasse teil. Daraufhin folgten zwei weitere Jahre im ADAC Minibike Cup, diesmal in der Nachwuchs-Klasse. 2016 stieg ich in den ADAC Junior Cup auf», berichtete Zachmann.

Doch nach der Saison im Junior Cup entschied sich der Nachwuchsracer für eine zweijährige Pause vom Rennsport. «Ich bin einfach nicht mit dem Motorrad und den Reifen zurechtgekommen, wodurch ich nach und nach das Vertrauen verloren habe. Hinzu kamen noch finanzielle Probleme, weshalb wir uns dazu entschieden, vorerst keine Rennen mehr zu fahren», erklärte der Fahrer des AMC Ettlingen seine Absenz.

Doch Zachmann blieb nicht untätig: «Während meiner Pause habe ich weiterhin auf großen und kleinen Strecken trainiert, dank anderer Reifen bin ich auch mit der KTM besser zurechtgekommen und habe mein Vertrauen langsam wiedergefunden. Als wir dann die Möglichkeit bekommen haben, über unseren Club eine Yamaha R3 zu kaufen, entschieden wir uns dazu, in der IDM SSP 300 einzusteigen.»

Doch das IDM-Debüt des Yamaha-Piloten verlief holprig: «Wir hatten nicht viel Zeit, das neue Motorrad vorzubereiten, sodass wir zur ersten Veranstaltung ohne das ECU-Kit an den Start gegangen sind. Während der Saison haben wir das Motorrad dann immer weiter verbessert. Ich hatte auch zwei komplette Ausfälle, einmal in Assen, da ich wegen einer Verletzung nicht teilnehmen konnte und das andere Mal in Hockenheim wegen eines Motorschadens.»

«2020 Ist das Niveau um einiges gestiegen was mir geholfen hat mich weiter zu entwickeln», so der Nachwuchspilot. 2021 führt die IDM SSP 300 ein neues Elektronik-Kit ein, welches Zachmann als Herausforderung sieht: «Da wir mit der neuen Elektronik fahren müssen, ist es 2021 unser Ziel, uns auf das neue Set-Up zu konzentrieren. Zudem möchte ich versuchen, konstantere Rundenzeiten zu fahren», blieb Zachmann realistisch.

Neben der Strecke absolviert der 18-Jährige eine Ausbildung zum Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik und hält sich mit dem Mountainbike fit für die Saison. Zachmann weiß, woran er arbeiten muss: «Die größte Herausforderung für mich ist es, in einem Zweikampf den richtigen Moment zum Überhohlen zu finden, da es in der kleinen Klasse sehr wichtig ist, den Windschatten der Gegner optimal zu nutzen», analysierte er seine Schwäche.