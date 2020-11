Harry Khouri: Von der IDM SSP 300 in die WM

Beim Australier ändert sich weder das Team noch das Motorrad. Was sich ändert ist die Meisterschaft. Harry Khouri unterzeichnet erneut im Team RT Motorsports by SKM Kawasaki und wechselt in die Weltmeisterschaft.

In der IDM Supersport 300 landete der Australier Harry Khouri am Ende der kurzen Saison 2020 auf dem siebten Platz. Zwei Siege brachte der Teenager zustande, einen zweiten Platz, aber auch vier Nuller. Vor ihm in der Tabelle kurven aktuell mit Lennox Lehmann, Dirk Geiger und Marvin Siebdrath auch noch drei Deutsche herum. Doch den Sprung in die Weltmeisterschaft macht der Australier. Harry Khouri wird nächstes Jahr für RT Motorsports by SKM - Kawasaki in der WorldSSP300-Meisterschaft fahren. Damit ist er ein weiteres Jahr im deutsch-niederländischen Team von Rob Vennegoor und Frank Krekeler am Start.

«Harry trat dieses Jahr in der IDM Supersport 300 an und gewann mehrere Rennen mit einer Kawasaki Ninja 400», erklärt sein Team. «Bis zum letzten Rennen war Harry einer der Titelanwärter. Zuvor stand er 2019 ebenfalls in der IDM Supersport 300 auf dem Podium und war bei mehreren nationalen australischen Meisterschaften erfolgreich.» Der 16-jährige Harry Khouri wurde in Richmond, New South Wales, geboren und debütierte 2017 in der Australischen Superbike-Meisterschaft in der Supersport 300-Klasse. Im vergangenen Jahr schaffte er den Sprung nach Europa, wie viele australische Fahrer zuvor.

«Wir freuen uns sehr», erklärt Teammanager Rob Vennegoor, «dass Harry nächstes Jahr für uns fahren wird. Er hat in der diesjährigen IDM Supersport 300-Meisterschaft sehr beeindruckt, hatte aber etwas Pech in seinem Kampf um die Meisterschaft. Wir sind überzeugt, dass er mit einem Jahr Erfahrung auf der Kawasaki Ninja 400 in der Weltmeisterschaft gut abschneiden wird. Wir haben eine lange und erfolgreiche Beziehung zu jungen Talenten aus Australien, und die Tatsache, dass Harry mit Jed Metcher, meinem alten Schützling, zusammengearbeitet hat, macht das Ganze dieses Mal noch spezieller. Der Gewinner des WorldSSP300-Rennens, Tom Booth-Amos und Dorren Loureiro, werden nächstes Jahr Harrys Teamkollegen sein.»

«Ich freue mich sehr darauf, in der WSS300-Saison 2021 für das Team RT Motorsports by SKM zu fahren», versichert auch der Aufsteiger. «Ich weiß, die Saison ist wieder eine neue Herausforderung mit einem höheren Niveau, aber ich freue mich auf die vor uns liegenden Herausforderungen und nutze diese Gelegenheit zu lernen und sich zu verbessern.»