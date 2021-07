Laux-Küken Michel kämpft in Schleiz wie ein Große

Das Schleizer Dreieck ist in Sachen Strecke eine von der verschärften Sorte. Doch IDM Supersport-300-Pilotin Lucy Michel hielt tapfer rein und schnappte sich trotz Rempeleien weitere Meisterschaftspunkte.

Das Schleizer Dreieck dürfte wohl die körperlich herausforderndste Strecke im IDM-Kalender sein. Doch die IDM Supersport-300-Pilotin vom Team Laux schreckte das nicht ab. Da sie Strecke nur vom Hörensagen kannte, musste sie die Tricks und Kniffe der Berg- und Talbahn in Thüringen Schritt für Schritt kennenlernen. Die Erwartungen hatte Teamchef Stefan Laux für den Schleiz-Ausflug nicht ganz so hochgesteckt.

Doch Lucy Michel ließ sich auch nicht von Seng oder Buchhübel abschrecken und holte sich den 13. Startplatz. Im ersten Rennen sah es auch lange nach einer guten Punkte-Ausbeute aus, doch wie immer wurde das Rennen der Supersport-300-Meute durch den einen oder anderen Tumult mehrfach über den Haufen geschmissen. «Sie lag auf dem 12. Platz», beschreibt Laux den Rennverlauf, «bis in der Gruppe ein Fahrer wegrutschte, zwei andere mit zu Boden riss und Lucy durch eine Vollbremsung fast zum Stillstand kam. Kurz durchgeschüttelt fand sie sich auf dem 21. Platz wieder.» Am Ende rettete sie noch Platz 15 und einen weiteren Punkt über die Ziellinie.

Ähnlich wild ging es im zweiten Rennen für Michel in einer Acht-Mann starken Verfolgergruppe zu, wo es pro Runde mehr als einen Positionswechsel gab. Sie behauptete sich auf Platz 12. Lucy Michel nach dem Wochenende: «Nach dem ersten Rennen war ich stinksauer, da mehr drin gewesen wäre und ich unverschuldet nach hinten rutschte, ich gab alles, um an die Gruppe ranzukommen, aber gegen Rennende war die einfach zu schnell, da ich allein ohne Windschatten fuhr. Das zweite Rennen war nach meinem Geschmack und ich konnte sehr viel von meinen Gegnern lernen. Zum Schluss fehlten mir nur 7/10 auf Platz 11, mehr war leider nicht drin, trotz Schmerzen in der Schulter war ich sehr zufrieden. Mein Teamchef schafft es immer wieder, mich zu motivieren und gab mir an der Boxenmauer die richtigen Impulse, die beiden Stefans sind eine Super-Duo. Danke.»

«Ein Mega Wochenende», lobte Laux, «das alle unsere Erwartungen übertroffen hat. Unseren Küken Lucy, die gekämpft hat wie eine Große auf der kraftzerrenden Strecke. Das Publikum war spitze, Schleiz ist immer wieder ein besonderes Ereignis mit einem unvergleichbaren Flair.»