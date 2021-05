Team Freudenberg: Lehmann holt IDM-300-Führung

Für das KTM Nachwuchsteam war am vergangenen Wochenende Alarm. Eine Mannschaft bei der IDM in Oschersleben, die andere bei der WM in Aragon. Lennox Lehmann holt seinen ersten Sieg, Podest für Dirk Geiger.

Viele Motorsportfans mussten lange warten. Pfingsten sollte es nun endlich losgehen und für das sächsische Team Freudenberg war es dann gleich ein Doppeleinsatz. Denn die WM-Crew des deutschen KTM-Teams ging mit Victor Steeman in Aragon an den Start und die IDM-Crew machte sich auf den Weg nach Oschersleben in die Magdeburger Börde.

In der IDM waren die Freudenberg-Piloten Lennox Lehmann, Dirk Geiger und Leo Rammerstorfer vom ersten Training an vorn dabei. Nach den Qualifyings waren es Geiger und Lehmann, die mit Platz 2 und 3 gleich zwei KTM in die erste Startreihe stellten. Rammerstorfer gelang mit Platz 10 ein gelungener Einstand in der IDM.

Mit einem tollen Start aus Startreihe 1 war es Dirk Geiger, der sich in der ersten Runde des ersten Rennens gleich eine kleine Lücke zum Rest des Feldes erkämpfte. Lennox Lehmann nahm mit einem Konkurrenten die Verfolgung auf. Was beiden auch gelang. Ab Mitte des Rennens musste Geiger dann abreisen lassen. Ein technisches Problem machten die Siegeschancen des KTM-Piloten zunichte. Am Ende konnte Lennox Lehmann mit Platz 2 das erste Podest für die Freudenberg-Mannschaft in der Saison 2021 einfahren. Freudenberg-Youngster Leo Rammerstorfer glänzte mit Platz 8 und für Geiger gab es mit Platz 12 noch wichtige Meisterschaftspunkte.

Wie im ersten Rennen legte Geiger auch bei Lauf 2 am Nachmittag einen Blitzstart hin. Gefolgt von Lehmann. Und die beiden setzen sich direkt vom Rest des Feldes ab. Auch wenn zwei Kontrahenten die Lücke zum Ende nochmals zufahren konnten, schnappte sich das Freudenberg-Duo das Doppel-Podium. Für Lehmann war dies der erste Sieg in der IDM Supersport 300, womit er nun auch die Meisterschaft anführt.

Lennox Lehmann

«Ich bin natürlich super happy mit meinem ersten Sieg. Auch wenn ich lange Zeit nicht dachte, dass die anderen noch ranfahren können. Mit Platz 1 und 2 aus dem ersten Event bin ich absolut zufrieden, nicht zuletzt, weil ich mich über das ganze Wochenende mit dem Bike und dem Team super wohlgefühlt habe. Es passt einfach. Danke an meine Crew, das Team und alle Sponsoren.»

Dirk Geiger

«Ja, der technische Defekt im ersten Rennen war schade. Aber das zweite Rennen hat nochmals gezeigt, dass unser Paket gut passt und wir konkurrenzfähig sind. Auch in den Trainings waren wir alle gut dabei. Darauf können wir aufbauen und in Most wieder angreifen.»

Leo Rammerstorfer

«Auch wenn ich im zweiten Rennen nicht die Ziellinie gesehen habe, so bin ich mit dem ersten Rennwochenende absolut zufrieden. Es ist meine erste vollständige Saison und im ersten Rennen gleich Platz 8 zu erreichen, ist der Wahnsinn. Ich bin super in meinem Team angekommen und die Zusammenarbeit mit allen macht extrem viel Spaß. Vielen Dank an alle.»

Carsten Freudenberg

«Zuerst einmal sind wir froh, dass die Saison nun endlich losgehen konnte. Uns fehlen natürlich die Fans. Aber die IDM-Organisatoren haben mit dem Live-Stream ein super Service aufgebaut, der uns über diese Zeit bringt und die Fans zu Hause trotzdem alles verfolgen können. So wie wir das aus der WM gewöhnt sind. Großartig und absolut professionell, was hier in der deutschen Meisterschaft auf die Beine gestellt wurde. Im Hinblick auf den Sport war es sicher für alle ein schwieriges Wochenende, da die Wetterverhältnisse hier in Oschersleben, wie auch in Aragon, sehr wechselhaft waren. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir absolut konkurrenzfähig sind. Mit einem Doppelsieg in die Deutsche Meisterschaft zu starten, ist absolut perfekt. Noch dazu ist Lennox Führender in der Meisterschaft. Auch Leo hat mit Platz 8 einen phantastischen Job gemacht. Alles in allem sind wir absolut happy. Ein großer Dank gilt natürlich KTM, sowie all unseren Partnern und Sponsoren für die Unterstützung in unsere Nachwuchsarbeit.»