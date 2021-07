Schleiz: Dirk Geiger triumphiert auch in Rennen 2

Doppelerfolg für Dirk Geiger. Auch im zweiten Rennen der Supersport 300 siegte der KTM-Pilot vom Team Freudenberg auf dem Schleizer Dreieck. Teamkollege Lennox Lehmann wurde Zweiter vor Marvin Siebdrath (Füsport).

Ganz so leicht wie im ersten Rennen machte es die Konkurrenz Dirk Geiger in Rennen 2 der SSP 300 nicht. Der Mannheimer gewann zwar auf seiner KTM den Start vor geschätzten 20.000 Zuschauern, aber IDM-Leader Lennox Lehmann und Marvin Siebdrath hängten sich einige Runden lang an den Führenden, dahinter folgten Walid Khan, Micky Winkler, Geburtstagskind Luca de Vleeschauer und Toni Erhard.

In der zweiten Runde gelang es Lehmann dann, an Geiger vorbei zu fahren, der aber wieder kontern konnte. Am Ende der fünften Runde fuhren dann die drei Freudenberger an der Spitze, aber in Runde 7 gelang es Geiger, sich doch etwas von den Verfolgern abzusetzen. Khan verabschiedete sich noch in gleicher Runde vom Kampf um die Spitze, als er den Bremspunkt verpasste und fast nach Schleiz Richtung in Innenstadt gefahren wäre.

Das Kuddelmuddel hinter ihm nutzte Geiger sich weiter abzusetzen. Er baute seinen Vorsprung auf fast drei Sekunden aus auf die hinter ihm fahrende Vierergruppe. Die drei Kawas standen sich bei der Verfolgung selbst im Weg und Lehmann konnte Position 2 bis ins Ziel halten.

Siebdrath wurde Dritter vor Lokalmatador Winkler und de Vleeschauwer. Mit fast 15 Sekunden Rückstand auf Geiger kam Toni Erhard (Roto-Store BRT) auf Rang 6 ins Ziel, sein bisher bestes Saisonresultat. Valentin Folger hatte nach seinem gestrigen Sturz auch heute Pech mit einem Ausfall.

Dirk Geiger strahlte nach seinem Doppelsieg: «Ich bin mega happy, ich habe mich hier pudelwohl gefühlt auf dem Bike und auf der Strecke. Mein Plan war pushen, pushen, pushen und der ist aufgegangen.»

Ergebnisse SSP 300 Schleiz Rennen 2:

1. Dirk Geiger 12 Runden

2. Lennox Lehmann +2.813

3. Marvin Siebdrath +3.341

4. Micky Winkler +3.742

5. Luca de Vleeschauer +3.747

6. Toni Erhard +14.846

7. Mate Szamado +14.895

8. Walid Khan +25.432

9. Leo Rammerstorfer +25.730

10. Troy Beinlich +26.241