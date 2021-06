Team Freudenberg (KTM): Zwei Siege und IDM-Führung

Das Team Freudenberg hat ein erfolgreiches Renn-Wochenende hinter sich. Zwei Siege bei der IDM im tschechischen Most und mit Lennox Lehmann weiterhin den Leader in der SSP 300, das sorgte für Freude bei den Sachsen.

Es war quasi ein Heimspiel für das Team Freudenberg, denn das Autodrom Most ist nur knapp mehr als 120 Kilometer vom heimischen Bischofswerda entfernt. An der 4,2 km langen Strecke waren für den zweiten Durchgang zur IDM auch erstmals wieder Zuschauer zugelassen, so dass so etwas wie Normalität einkehrte im Renngeschehen.

Da Leo Rammerstorfer im Rahmen des Austrian Junior Cups unterwegs war und dort zweimal aufs Podest fuhr, hatte Teamchef Carsten Freudenberg den Niederländer Walid Khan engagiert, der gleich im ersten Rennen ganz oben aufs Podest in Most fuhr. «Walid hat uns überrascht, wie schnell er mit unserer KTM am Limit fahren und mitfighten konnte.»

Khan besiegte seinen Teamkollegen Lennox Lehmann in einem dramatischen Rennen nach Fotofinish. Dirk Geiger, der dritte im Freudenberg-Bunde hatte in diesem Lauf gehöriges Pech. Als der Sieg noch in Reichweite war, wurde er kurz vor der Zielgeraden mitsamt seiner KTR RC 390 R vom Niederländer Twan Smits (Yamaha YZF-R3) abgeräumt.

Auch im zweiten Rennen am Sonntagnachmittag ging es spannend wie selten zu. Über die Distanz von elf Runden sahen die Fans Positionswechsel in Serie, die aber trotz harter Bremsmanöver immer fair waren. Am Ende musste wieder ein Zielfoto entscheiden. Von den beiden Freudenberg-Piloten war dieses Mal Lennox Lehmann der Glücklichere. Er siegte vor Dirk Geiger. Walid Khan rundete mit Platz 5 das hervorragende Teamergebnis ab.

Lennox Lehmann führt die Wertung in der IDM Supersport 300 jetzt mit 90 Punkten an. «Das erste Rennen war super lustig. Es hat viel Spaß gemacht bis zum Zielstrich so zu fighten.» Dirk Geiger, der nach Most mit 44 Punkten auf IDM-Platz 4 rangiert, war trotz seines Crashs im ersten Lauf gut drauf: «Platz 2 im zweiten Rennen ist auf jeden Fall besser als das Kiesbett im ersten Rennen. Ich bin mit unserer Performance über das Wochenende dennoch super zufrieden. Es waren super Rennen und geile Fights.»

Wieder-Einsteiger Walid Khan belegt jetzt mit 36 Punkten IDM-Platz 5: «Nach einem Jahr ohne Rennkilometer bin ich absolut happy. Das erste Rennen gleich zu gewinnen, ist der Wahnsinn! Ich habe mich gleich sehr wohl auf der KTM RC 390 R gefühlt und mein Team hat mich super aufgenommen. Platz 1 und Platz 5 sind super Ergebnisse! Vielen Dank an Carsten und sein Team für die Chance.»