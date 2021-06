Toni Erhard und Troy Beinlich (Roto-Store BRT) Top 10

Troy Beinlich fuhr in Most Bestzeit

Toni Erhard und Troy Beinlich (Roto-Store BRT) mischten bei der IDM in Most (CZ) in beiden Rennen in der großen Spitzengruppe mit. Erhard fuhr von der Pole-Position los.

Der Renn-Nachwuchs in der Supersport 300 machte beim IDM-Durchgang in Most (CZ) seinem Ruf alle Ehre, Hochspannung, Dramatik und enge Rennverläufe, sprich Top-Action und -Unterhaltung zu bieten. Der zweite Durchgang zur diesjährigen IDM machte da keine Ausnahme.

Das neue Roto-Store Beinlich Racing Team (BRT) mit Toni Erhard und Troy Beinlich war dabei das ganze Wochenende auf dem Autodrom Most «voll bei der Musik dabei». Nach insgesamt vier Läufen rangiert Erhard nun in der IDM-Wertung der 300er mit 29 Punkten auf Platz 8, Teamkamerad Beinlich (beide Kawasaki Ninja 400) belegt mit 22 Zählern Rang 10.

Toni Erhard kam mit der Strecke am besten zurecht. «Sie gefällt mir und ich habe mich von Anfang an wohl dort gefühlt» sagte der Sachse aus Schwarzenberg später. Die Pole-Position in den Zeittrainings, nachdem er vorher noch erfolgreich an seiner kleinen Startschwäche gearbeitet hatte, war der Lohn seiner Bemühungen. Erhard: «Das machte sich in beiden Rennen bemerkbar, denn ich konnte mich beide Male über die gesamte Distanz in der Führungsgruppe halten.»

Im ersten Lauf hing der 20-Jährige am Ende in der Gruppe fest und wurde Achter. Zum zweiten Rennen änderte das Team noch etwas am Setup und an der Übersetzung. » Erhard legte einen guten Start hin, mischte in der Spitze mit und führte zum Teil die Meute an. «In der letzten Runde fehlte mir dann jedoch etwas Glück», so Erhard, «mein gut zurecht gelegter Plan ging nicht auf und ich kam als Vierter über die Ziellinie. Wir wissen jetzt, dass wir auf jeden Fall konkurrenzfähig sind und ganz vorne mitmischen können.»

Teamkollege Troy Beinlich war gleichfalls in beiden Läufen sehr gut dabei. Der 18-Jährige Thüringer fuhr in Rennen 1 auf Platz 7 und im zweiten Rennen auf Platz 8. Hier zeigte Beinlich mit einer Tagesbestzeit von 1:47.611 min, zu welchen Leistungen er fähig ist. Der Lohn waren am Ende 17 IDM-Punkte und damit Platz 10 in der Gesamtwertung der Supersport 300.